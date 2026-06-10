2026年秋に公開される、原菜乃華とACEesの作間龍斗がW主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』の追加キャストとして、向井怜衣、吉沢悠、戸田菜穂、眞島秀和の出演が発表された。

参考：原菜乃華とACEes 作間龍斗がW主演 『ないものねだりの君に光の花束を』2026年秋公開へ

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』などの汐見夏衛による同名小説を映画化する本作。『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感じる時』の安藤尋が監督を務める。

個性がなく“普通”である自分に嫌気が差している高校生・影子を原、人気急上昇のアイドルで、勉強も性格も完璧の誰もが羨む“特別”な存在・真昼をACEesの作間が演じ、W主演を務める。2人は本作が映画初共演となる。

すべてにおいて普通で個性がないことがコンプレックスの高校生・影子（原菜乃華）。同じクラスの真昼（作間龍斗）は、大人気アイドルグループのメンバーで、学校でも人気者。すべてにおいて特別だった。別世界の遠い存在だと引け目を感じていた影子だったが、真昼と一緒に図書委員を担当することになり、彼が誰にも打ち明けてこなかった“壮絶な過去”を知ることになる。

TikTokとInstagramのフォロワー総数は100万人を超え、7月24日には出演映画『だぁれかさんとアソぼ？』の公開も控える向井が演じるのは、影子のクラスメイトで、真昼が所属するアイドルグループ「CHROME」の大ファンの親友・遠藤羽奈。向井は、本作の出演について「羽奈ちゃんを演じてみて、好きにまっすぐで周りに流されない芯の強くてかわいらしいところがすこし羨ましいというか、素敵だな」と演じられた喜びを明かす。また、「主演の原菜乃華さん演じる染矢影子ちゃんと羽奈ちゃんの学生らしくかわいい掛け合いのシーンがすごく大好きです。是非劇場で見ていただけるとうれしいです！」と公開への期待を寄せている。

真昼をスカウトした「CHROME」のマネージャーで、仕事と学業を両立させる彼を支えながら、いつかドームに立つ夢をともに追いかける長谷川幸次を演じるのは、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）などの吉沢。作間との共演について「彼の『光と影』を近くで感じながら演じました」と印象を語り、役に真摯に向き合う姿を称賛。そして本作を心待ちにするファンに向け「誰かのさりげない支えが人を救っているのだと感じさせてくれる作品です」とメッセージを寄せている。

さらに影子の成長を見守る両親として、母・染矢春枝役を戸田、父・染矢吾郎役を眞島がそれぞれ務める。口やかましく衝突することもありながら、優しく影子を見守る母親・春枝を演じた戸田は、「原菜乃華さんが透き通るように演じた影子は、自分のことより誰かのためを思って行動できる女の子です。私が演じた母親も、大人だけど、娘から教わることもありました」と共演を振り返り、充実した撮影を明かした。さらに「自分を大切に。あなたの存在がきっと誰かの幸せにつながっています。そんな思いを込めて演じました。是非たくさんの世代の方にご覧いただきたいです！」と本作の見どころを語った。

また、影子のよき理解者として、彼女の幸せを誰よりも願う父親・吾郎を演じた眞島は、「安藤さんの作品、現場、演者に対する愛情はあの頃のままで、とても楽しく撮影に参加することができました」と安藤監督との二十数年ぶりの再会を喜び、本作を楽しみに待つファンに向け「自分の存在意義に悩んだり、誰かと比べてしまっていたあの頃の自分に、そっと寄り添ってくれるような作品です」とコメントした。

コメント向井怜衣（遠藤羽奈役）遠藤羽奈役を演じさせていただきました向井怜衣です。映画『ないものねだりの君に光の花束を』に出演して、現場の雰囲気もあたたかく楽しくてクランクアップが寂しいくらいあっという間に感じたことがすごく印象に残ってます。羽奈ちゃんを演じてみて、好きにまっすぐで周りに流されない芯の強くてかわいらしいところがすこし羨ましいというか、素敵だなと思い、羽奈ちゃんを演じれたことがすごく嬉しかったです。主演の原菜乃華さん演じる染矢影子ちゃんと羽奈ちゃんの学生らしくかわいい掛け合いのシーンがすごく大好きです。是非劇場で見ていただけるとうれしいです！

吉沢悠（長谷川幸次役）人は誰しも「光」と「影」を持っている。ただ、それが外から見えにくいだけなのだと思います。『ないものねだりの君に光の花束を』で描かれる影子と真昼もまた、それぞれの葛藤や孤独を抱えながら生きています。順調な日もあれば、上手くいかず落ち込む日もある。そんな日常の中で、誰かのさりげない支えが人を救っているのだと感じさせてくれる作品です。真昼の担当マネージャー・長谷川幸次役として、彼の「光と影」を近くで感じながら演じました。ぜひ注目していただけたら嬉しいです。

戸田菜穂（染矢春枝役）この作品には優しい心の持ち主がたくさん登場します。原菜乃華さんが透き通るように演じた影子は、自分のことより誰かのためを思って行動できる女の子です。青春の時期、たくさん葛藤してたくさん失敗もしてください。それが大人になった時、みなさんの心を強くしてくれます。少々のことはへっちゃらになります。そして、また誰かのために何かしてあげたいと思える素敵な大人になるでしょう。私が演じた母親も、大人だけど、娘から教わることもありました。人生、いつまでも成長は続きます。自分を大切に。あなたの存在がきっと誰かの幸せにつながっています。そんな思いを込めて演じました。是非たくさんの世代の方にご覧いただきたいです！

眞島秀和（染矢吾郎役）安藤尋監督とは、二十数年ぶりの再会となりました。安藤さんの作品、現場、演者に対する愛情はあの頃のままで、とても楽しく撮影に参加することができました。自分の存在意義に悩んだり、誰かと比べてしまっていたあの頃の自分に、そっと寄り添ってくれるような作品です。同じような思いを抱えている方々に、静かに届いてほしいと思っています。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。（文＝リアルサウンド編集部）