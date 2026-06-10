お見送り芸人しんいちの月給、年収、貯金額とは……？ 衝撃の金額が、ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#2で明らかになった。

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『資産、全部売ってみた』は、「資産を全て売却し新たな人生を再スタートさせる人を応援する」をテーマに掲げた人生再スタートバラエティ番組。スタジオMCを小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇が務めている。

今回しんいちは、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ（誇示売り）」企画に登場。『R-1グランプリ 2022』で優勝したことをきっかけにブレークした彼は、さらば青春の光・東ブクロとプライベートでも親交が深く、芸能界きっての「女遊びコンビ」として知られている。また、本番組MCの吉村のことも「師匠」と崇めるほど慕っている。

そんなしんいちは、番組スタッフから「『R-1グランプリ』の優勝トロフィー売りませんか？」と持ちかけられ、「売らんて！ 師匠の番組でも売らないですよ」と即座に拒絶。

『R-1グランプリ』を制覇後、しんいちはどこにでもトロフィーを持って登場することから、“トロフィー商法”として話題となった。自らの人生を変えた大会とあって、記念品のトロフィーに対しても思い入れが強いのだろう。

そして現在、しんいちはテレビ、Web問わず数多のコンテンツに登場し、大活躍中とあって、お金には困っていない様子。「ぶっちゃけ年々年収は上がっています」とスタッフに打ち明けた。

2022年の年収は「約1000万円」、2025年はなんと「約3000万円」だそうだ。さらに先月の月収は「280万円」とのこと。かなりの高収入だけに、スタッフから羨望の目を向けられると「頑張ってるんすよ！ 恥ずかしいこともやってるし、キャバ嬢の残りのご飯を『いただきます！』とかやってるんですから！」と声を荒げた。

女好き芸人として日々、女性にお金を使い、売れてない芸人にはご飯も奢っているというしんいち。家賃は24万円で駐車場代は月に6万円程度だそうだ。そして貯金額は「4桁にのりそう」とのこと。「ハイスペック男子ですよ！」と胸を張りながら明け透けに語るしんいちに、スタジオの吉村は「全部言うじゃん！」とツッコミ。小島も「ハイスペック！」と同調しながら驚いていた。

その上で、『R-1グランプリ』の優勝トロフィーを売ったらいくらになるのか――。しんいちは「600万円」と予想したが、3人の専門家による査定の結果、最高価格は「300万円」。『R-1グランプリ』主催の関西テレビからは「売却OK」の許可が出ていた中、しんいちは最後まで「売りません！」と断固拒否していた。

（文＝よーちゃん）