DEAN FUJIOKAが、新曲「Loved One」を6月17日に配信リリースする。

（関連：【画像あり】DEAN FUJIOKA、何気ない日常の記憶や風景をコラージュした「Loved One」ジャケット写真）

本楽曲は、現在放送中のフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の主題歌。同ドラマで主演を務めるDEAN FUJIOKA自身が作詞作曲を手掛けた書き下ろしのバラードとなっている。

楽曲は『人の生と記憶』、そして『誰もが誰かに愛されていた存在であること』をテーマに、日常に宿るささやかな出来事や、大切な人と過ごした時間の積み重ねを、温かくも切ない言葉とメロディで紡ぎ出している。飾らず真っすぐに届く言葉と、透き通るような歌声が織りなす王道バラードとなっており、ドラマの物語と共鳴する一曲に仕上がっている。

あわせて公開されたジャケット写真では、楽曲の歌詞にも登場する何気ない日常の記憶や風景をコラージュのように紡ぎ合わせ、『愛しい存在と積み上げた時間』を表現。特別な出来事ではなく、ふとした仕草や景色、共に過ごした時間の断片こそがかけがえのない宝物であるという楽曲の世界観を、手作業の温もりが感じられるビジュアルとして落とし込んでいる。写真同士を赤い糸で繋ぐことで、それぞれの記憶が一つの物語として結びついていく様子が描かれている。

これまでドラマ内では楽曲の1番のみがオンエアされていたが、6月13日に放送されるDEAN FUJIOKA自身のレギュラーラジオ番組であるTOKYO FM『DEAN FUJIOKA New Calendar』内にて、フル尺が初オンエアとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）