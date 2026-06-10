四経連＝四国経済連合会は、企業で働く人が年齢や性別、国籍などにかかわらず活躍できる環境を整えるいわゆる「DE＆I」を推進すると発表しました。

【写真を見る】四経連が会見 年齢や性別、国籍などにかかわらず活躍できる環境を整えるDE＆Iを推進 四国の持続的な発展につなげたい【香川】

きのう（9日）、新たな取り組み「四国DE＆I宣言企業リーグ」の設立会見が行われ、公募で決まったロゴマークもお披露目されました。

急激な人口減少、少子高齢化が進む中、「多様性」「公平性」「包括性」のある取り組みで四国の持続的な発展につなげようというものです。

賛同する企業は男性の育休取得率や女性の管理職比率などの数値目標を設定し実現することを宣言します。

四国をどう育てていくのか

（四国経済連合会長井啓介会長）

「少子高齢化・人口減少が急速に進む中で四国が持続的に成長発展していくために、四国が人にやさしいすばらしい地域であるというふうに育てあげていきたい」

また、ロゴが採用された愛媛県の高校2年生高岡希嘉さんに賞状が手渡されました。