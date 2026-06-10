１０日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米国がイランを攻撃したことから金利上昇が警戒された。債券先物は売り一巡後後は下げ渋った。



米軍のヘリコプターが撃墜されたことを受け、米軍は日本時間１０日にイランに対し攻撃を始めたと発表した。これを受け原油価格上昇が警戒され、債券には売りが優勢となった。日銀が発表した5月の国内企業物価指数は、前年同月比で６．３％上昇したことも警戒された。きょうは３０年債入札が予定されており、その結果も注目されている。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比２０銭安の１２８円６１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０２５％高い２．６９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS