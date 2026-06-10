hitomiが、新曲「Choice！」を6月17日に配信リリース。また、あわせてジャケットビジュアルが公開となった。

（関連：【画像あり】hitomi、盟友 平野文子が手掛けた「Choice！」ジャケット写真）

本楽曲は、hitomiが作詞を手掛け、作曲をFZ（sfpr / Radical Hardcore Clique）が担当。情報番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）のエンディングテーマとして、4月よりテレビサイズの音源がオンエアされている。

楽曲では、今、知りたい“最”も“新”しいニュースを“最”も“深”く徹底的に掘り下げていくという『Mr.サンデー』のテーマである2つの“サイシン”に対し、視聴者目線から、あるいは母親目線から子供に向け、受け手自身も一つひとつの情報を自分なりに判断していくことの大切さ、「その選択（Choice）をワクワクしながら楽しもう！」という明るいメッセージを、気取ることなく普段使いのワードチョイスで表現している。

ジャケットのアートディレクションは、5月20日に配信された「Tokey-Dokey」でもジャケットからMVまで制作し、これまでのhitomiの作品ビジュアルを手がけてきた盟友 THROUGH.designの平野文子が担当した。

また、6月11日放送のJ-WAVE『STEP ONE』にて、本楽曲のフルサイズ初オンエアが決定した。

・hitomi コメント

この度、Mr.サンデーのエンディングテーマを歌わせていただく事になったhitomiです。

良い事ばかりではない日常における些細なことをどのように描こうかな？と考えて作りました。

どんな場面でも希望が持てるようにだけど、ただ明るいだけではなく真実を知り希望を持って進めるようにそんなイメージで言葉選びをしました。

私たちは毎日選ぶ事をせまられそれによっていろんな感情が生まれます。

そんな意味合いもありChoice！と名づけ日々良いChoice！が出来る様にそんな想いを込めました。

この曲が少しでも次の日の明るい一歩になってくれたら大変嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）