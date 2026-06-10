荒川化学工業<4968.T>＝続急伸。ロジン（松脂）を活用した技術をコアテクノロジーに幅広い産業のニーズを捉えており、そのうちファイン・エレクトロニクス部門ではＡＩデータセンター向けの先端半導体材料や精密な電子デバイスの洗浄剤などを展開している。２５年３月期にトップラインを２ケタ増収で営業損益を黒字転換させたが、その後の回復スピードが目を見張る。２６年３月期営業利益は前の期比２．４倍の２５億円、更に２７年３月期は前期比３２％増益の３３億円を見込む。半導体分野だけではなく、農業やヘルスケアなどディフェンシブ領域にも業容拡大の布石を打つなど死角がない。一方、３％以上の配当利回りを確保しながら、ＰＢＲは解散価値の半値水準である０．５倍台で、水準訂正余地に着目した投資資金を誘引している。



富士急行<9010.T>＝地合い悪に抗し異彩を放つ６連騰。株価は底値圏から戻り足鮮明で、２５日移動平均線は下向きながら５日・２５日線のゴールデンクロスが目前だ。英投資運用会社のニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドが９日付で提出した大量保有報告書によると、同ファンドと共同保有者の富士急株式保有比率が５．０２％と新たに５％を超過したことが分かった。保有目的は「投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと」とし、株式価値向上の方法を話し合うことを目的に、経営陣に対して対話を要求する場合があることを明記した。これを受けて、株価の先高期待が膨らみ、投資資金の流入を誘う形となった。



Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>＝ストップ高人気。午前１０時ごろに、子会社Ｌｉｎｋ－Ｕ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが、マンガＩＰの価値最大化を一気通貫で支援する新事業「Ｌｉｎｋ－Ｕ Ｍａｎｇａｆｕｌ Ｂａｓｅ」を始動すると発表しており、これを好感する買いが入っている。新事業は、ＭＡＵ（月間アクティブユーザー数）２０００万超のマンガアプリ運営で培ったデータ分析のノウハウと各国の主要プラットフォームとつながる流通ソリューションを生かし、「どの作品を・どの市場で・どう展開すれば価値が最大化するか」を見極め、実行まで一気通貫で支援する新事業。第１弾として、優れたマンガ作品を持ちながらも海外展開にハードルを感じている出版社に向けて翻訳・配信支援サービスを開始。出版社は同社の翻訳提案に承認後、案件に応じた最小限の負担で、北米や南米などの主要プラットフォームへのグローバル展開が可能になるとしている。



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出所：MINKABU PRESS