開催：2026.6.10

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 5 [ブレーブス]

MLBの試合が10日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとブレーブスが対戦した。

Wソックスの先発投手はブランドン・アイサート、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。

1回表、3番 マット・オルソン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 CWS 0-2 ATL

3回表、3番 マット・オルソン 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 CWS 0-3 ATL、さらにピッチャーがエラーでブレーブス得点 CWS 0-4 ATL

3回裏、2番 ミゲル・バルガス 6球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 2-4 ATL

4回裏、6番 ブレーデン・モンゴメリ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 3-4 ATL

7回裏、4番 ジェーコブ・ゴンザレス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-4 ATL

10回表、5番 マウリシオ・デュボン 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 CWS 4-5 ATL

10回裏、6番 ブレーデン・モンゴメリ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 6-5 ATL

試合は6対5でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのグラント・テーラーで、ここまで2勝0敗2S。負け投手はブレーブスのライセル・イグレシアスで、ここまで0勝1敗13S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 11:54:15 更新