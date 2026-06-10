ＳＮＳの副業広告をきっかけに、山形市の３０代女性が暗号資産１５０万円をだまし取られる特殊詐欺がありました。

【写真を見る】SNSの「短時間で稼げる」広告がきっかけ 30代女性が暗号資産150万円だまし取られる 県内詐欺被害額は去年の同じ時期の倍以上に（山形）

警察によりますと、今年４月、山形市の３０代女性はＳＮＳで「短時間でお金稼げます」という副業関連の広告を見つけたということです。

女性はＬＩＮＥで、副業に関する情報を紹介する人とつながり、指定された時間に特定のサイトにアクセスするという副業を始めました。

女性は「もっと稼げる副業がある」「副業に参加する費用を暗号資産で払ってほしい」などと言われたことから興味を抱き、先月２０日までに指定されたアドレスにあわせておよそ１５０万円の暗号資産を送信したということです。

しかしその後、相手と連絡が取れなくなり、家族に相談したことで被害に気が付いたということです。

■増える特殊詐欺被害額 「簡単に稼げる」に注意

県内では今年４月末の時点で、特殊詐欺の被害額が４億２０００万円を超えています。去年の同じ時期に比べ２億６０００万円あまり増えている状況です。

警察は、「簡単に稼げる」という言葉や「ＳＮＳ上での副業」には注意し、ＳＮＳで金銭を要求されたらすぐに警察に相談するよう呼びかけています。