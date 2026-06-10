相次ぐクマの出没を受け、山形県が導入の検討を進めている「クマ出没特別警報」について、吉村知事はきょう午後に具体的な検討に入ることをあきらかにしました。

【写真を見る】『クマ出没特別警報』きょう具体的な検討へ 宇都宮市の休校措置など受け「わが県でも起きる可能性がある」 対策強化の重要性を強調（山形）

県は、先月酒田市で山菜採り中の男性がクマに襲われ死亡したことを受け、より強く警戒を求める「クマ出没特別警報」の導入を検討しています。

吉村知事は、きょう午後の会議で、きのう回収が完了した各市町村からのアンケート結果をもとに、具体的な検討を進めるとしています。

また、栃木県宇都宮市でクマの目撃が相次ぎ、市内の小中学校が休校措置を取ったことに触れ、対策強化の重要性を強調しました。

■「わが県でも起きる可能性がある」クマ対策の検討進める

吉村知事「クマだからこういうことはしないだろうとか、そういうことはもう覆された。わが県でも起きる可能性があるので担当部としっかり話し合いたい」

県内は、観光地山寺周辺で先週からクマの目撃が相次いでいるほか、村山市のさくらんぼ畑ではクマによる食害が連続して確認されるなど暮らしへの影響が広がっています。

県は、パトロールの強化や入山規制について各自治体と検討を進めるとしています。