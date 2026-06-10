Insta360 Japan株式会社は6月10日（水）、同社初となるジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の日本初お披露目イベントを開催すると発表した。東京・渋谷で6月13日（土）・14日（日）に開催する。入場は無料。

「Insta360 Luna Ultra」は、Insta360として初展開となるジンバル一体型のカメラ。今回のイベントは、発売前の同製品を国内でいち早く手に取って体験できる機会となる。

会場では実機のタッチ＆トライのほか、数量限定での予約販売を実施する。また、会場内で「Insta360 Luna Ultra」が当たる抽選会も開催予定としている。

このほか、6月13日（土）15時00分からの来場者を対象に、数量限定の来場特典も用意する。

開催日時

会場

6月13日（土）15時00分～19時00分 6月14日（日）11時00分～19時00分

MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

主な内容

参加費

実機の体験 数量限定の予約販売 製品が当たる抽選会 来場特典の配布（6月13日15時00分～、数量限定）

無料