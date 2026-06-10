桃フォルムのスイーツがキュート。小田急ホテルセンチュリーサザンタワーに「ピーチアフタヌーンティー」が期間限定で登場

「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」内の「ラウンジ サウスコート」では7月1日〜9月30日の期間、「ピーチアフタヌーンティー」を提供します。

■桃のスイーツ5種とビタミンカラーのセイボリー3種が勢揃い

季節のフルーツをテーマとした同アフタヌーンティーは、桃の甘みが際立つスイーツと、ビタミンカラーのセイボリーを取り揃えています。

スイーツには、桃本来の味わいが楽しめるタルトやショートケーキのほか、桃と苺のムース、グラスデザートの白桃の杏仁、桃色フォルムが特徴のマカロンなど5種類を用意しました。

セイボリーには、イエローやオレンジのビタミンカラーを取り入れたメニューが登場。スモークサーモンとクリームチーズのクロワッサンサンドや玉ねぎのキッシュのほか、生ハムやオリーブと楽しむ黄桃のアスピックの3品となっています。

そのほか、マドレーヌやバターサンド、クッキーなどの3種の焼き菓子にくわえ、別皿で桃と東京産レモンのコンフィチュールと楽しめる2種類のスコーンも用意しました。

飲み物は、紅茶やコーヒー、ハーブティー、期間限定のフレーバーティーなど、約15種類以上が楽しめます。

オプションドリンクに、ココナッツをベースにした冷たいノンアルコールドリンクも用意しています。

■商品概要

商品名：ピーチアフタヌーンティー

提供店舗：ラウンジ サウスコート（20階）

提供期間：2026年7月1日〜9月30日 ※9月のみ完全予約制

提供時間：

価格：月〜木曜日 12:00〜20:00の2時間（最終予約受付 18:00）、金曜日 12:00〜21:00の2時間（最終予約受付 19:00）、土・日・祝日 11:30〜20:00の2時間（最終予約受付 18:00）

料金：6,000円

（フォルサ）