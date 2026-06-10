「それ以来、相手を研究しない」21歳FWが明かした高校時代の失敗談…きっかけとなった”選手”とは？【日本代表】
「相手の情報をあまり入れたくない」
モンテレイでのキャンプ中、そう話していた日本代表・中村敬斗と同じスタンスだったのが、アタッカーの塩貝健人（21歳）だ。
「相手の特徴とか入れたくないタイプです。例えばコイツは足速いとか言われたら、それが頭の中に残って、もしかしたらそこで勝負しない恐れもあるので」
エゴではなく、もちろんチームとしての対策は必要だと理解している。
「チームとしてどう戦うかは入れないといけないので、そこは上手くバランスを取りながらですね。情報を入れなくても、どういう選手かある程度分かっている時もあるので。（オランダは）トップレベルの選手たちが揃っているけど、その中でもできる自信はあります」
そもそも、なぜ相手を個人的に研究しないのか。過去にそれをやって失敗した経験があるのか。そう聞くと、塩貝は「失敗談、あったかもしれないです」と答えた。
「高校時代、１回それでちょっと突破を躊躇した場面があって。それ以来、研究しないようにしています」
その相手は誰だったのか。塩貝は「言いたくないです」と断りつつ、「帝京と試合をした時に。梅木怜（現・今治）です、彼を知っていますか」と明かしてくれた。
「ソイツが足速いからとみんな言っていて、試合中に（梅木に対して）仕掛けようと思ったんですけど、結局やめたシーンがあって」
高校時代のその経験が、今の塩貝のスタイルにつながっている。ちなみに、梅木とは今、「今めちゃ仲いい」そうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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モンテレイでのキャンプ中、そう話していた日本代表・中村敬斗と同じスタンスだったのが、アタッカーの塩貝健人（21歳）だ。
「相手の特徴とか入れたくないタイプです。例えばコイツは足速いとか言われたら、それが頭の中に残って、もしかしたらそこで勝負しない恐れもあるので」
エゴではなく、もちろんチームとしての対策は必要だと理解している。
「チームとしてどう戦うかは入れないといけないので、そこは上手くバランスを取りながらですね。情報を入れなくても、どういう選手かある程度分かっている時もあるので。（オランダは）トップレベルの選手たちが揃っているけど、その中でもできる自信はあります」
「高校時代、１回それでちょっと突破を躊躇した場面があって。それ以来、研究しないようにしています」
その相手は誰だったのか。塩貝は「言いたくないです」と断りつつ、「帝京と試合をした時に。梅木怜（現・今治）です、彼を知っていますか」と明かしてくれた。
「ソイツが足速いからとみんな言っていて、試合中に（梅木に対して）仕掛けようと思ったんですけど、結局やめたシーンがあって」
高校時代のその経験が、今の塩貝のスタイルにつながっている。ちなみに、梅木とは今、「今めちゃ仲いい」そうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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