平野紫耀が黒髪にチェンジ！「新鮮」「最強すぎる」白Tシャツ×デニムで見せたクールな表情＆無邪気な笑顔に「爽やかでかっこいい」「顔ちっさ」「腕ムキムキ」の声

【写真】黒髪にチェンジした平野紫耀（全3枚）／以前はハイトーンヘア／赤髪だったことも

Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。ルイ・ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年記念書籍『REBONDS』への参加を報告した。

■平野紫耀、ルイ・ヴィトンの世界観で魅せる

平野は「ルイ・ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年記念書籍『REBONDS』に参加しました。見てねん」とつづり、3枚の写真を投稿した。

公開された写真では、白のロゴTシャツに淡いブルーデニムを合わせた爽やかなコーディネートに、センター分けの黒髪ヘアを披露している。

1枚目では、ルイ・ヴィトンのモノグラムがあしらわれたボールを宙に投げ、幻想的なブルーの空間を背景にクールな表情を披露。洗練された雰囲気を漂わせている。

2枚目では、ボールを拾い上げるようなしぐさを見せながら、満面の笑顔を披露。1枚目とのギャップが印象的なカットとなっている。

さらに3枚目では、サッカーボール･バッグを肩に掛けてポーズ。Tシャツからのぞくたくましい腕や、ゆったりとしたデニムを着こなすスタイルの良さが目を引く。

ファンからは「黒髪になってる」「黒髪が新鮮」「黒髪最強すぎる」「なに着ても似合う」「爽やかでかっこいい」「笑顔のギャップにやられた」「腕ムキムキ」「ボールより顔小さい」「ビジュ無双」などの声が寄せられている。