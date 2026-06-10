Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード
Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年5月29日現在）
●指数（日本円）
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500指数 6.30％ 13.41％ 17.49％
S&P/TOPIX 150 6.26％ 13.57％ 17.06％
S&P 日本中型株100指数 7.32％ 14.32％ 20.42％
S&P 日本小型株250指数 5.65％ 11.25％ 18.25％
S&P/JPX Prime Market 250 6.84％ 14.69％ 18.87％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
情報技術 18.51％ 46.28％ 43.74％
コミュニケーション・サービス 12.89％ 21.86％ 10.76％
素材 8.93％ 20.36％ 36.42％
一般消費財・サービス 7.34％ 9.13％ 4.82％
金融 5.81％ 12.31％ 21.73％
資本財・サービス 2.23％ 9.85％ 18.90％
生活必需品 0.25％ -4.40％ -3.66％
ヘルスケア 0.10％ -2.61％ 3.90％
公共事業 -2.25％ -8.52％ 2.55％
エネルギー -6.45％ -15.28％ 13.88％
不動産 -11.59％ -9.36％ -4.89％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500均等ウェイト指数 5.99％ 10.16％ 14.97％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 4.69％ 4.30％ 9.66％
S&P 低ベータ日本指数 4.42％ 6.91％ 9.84％
S&P/JPX 配当貴族指数 3.62％ 5.16％ 8.29％
S&P モメンタム日本大中型株指数 2.98％ 15.17％ 18.46％
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス 2.31％ 1.71％ 10.95％
S&P クオリティ日本大中型株指数 1.09％ 10.03％ 11.08％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 0.96％ -1.02％ 3.90％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本地域別指数 － 東海 11.83％ 18.90％ 19.74％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数 7.64％ 15.06％ 18.62％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) 7.32％ 14.96％ 18.66％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 6.22％ 13.08％ 16.07％
JPX/S&P 設備・人材投資指数 5.44％ 6.15％ 7.36％
S&P 日本 500バイバック指数 1.36％ 2.89％ 4.75％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数 5.32％ 7.72％ 10.56％
●指数（日本円）
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500指数 6.30％ 13.41％ 17.49％
S&P/TOPIX 150 6.26％ 13.57％ 17.06％
S&P 日本中型株100指数 7.32％ 14.32％ 20.42％
S&P 日本小型株250指数 5.65％ 11.25％ 18.25％
S&P/JPX Prime Market 250 6.84％ 14.69％ 18.87％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
情報技術 18.51％ 46.28％ 43.74％
コミュニケーション・サービス 12.89％ 21.86％ 10.76％
素材 8.93％ 20.36％ 36.42％
一般消費財・サービス 7.34％ 9.13％ 4.82％
金融 5.81％ 12.31％ 21.73％
資本財・サービス 2.23％ 9.85％ 18.90％
生活必需品 0.25％ -4.40％ -3.66％
ヘルスケア 0.10％ -2.61％ 3.90％
公共事業 -2.25％ -8.52％ 2.55％
エネルギー -6.45％ -15.28％ 13.88％
不動産 -11.59％ -9.36％ -4.89％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500均等ウェイト指数 5.99％ 10.16％ 14.97％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 4.69％ 4.30％ 9.66％
S&P 低ベータ日本指数 4.42％ 6.91％ 9.84％
S&P/JPX 配当貴族指数 3.62％ 5.16％ 8.29％
S&P モメンタム日本大中型株指数 2.98％ 15.17％ 18.46％
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス 2.31％ 1.71％ 10.95％
S&P クオリティ日本大中型株指数 1.09％ 10.03％ 11.08％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 0.96％ -1.02％ 3.90％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本地域別指数 － 東海 11.83％ 18.90％ 19.74％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数 7.64％ 15.06％ 18.62％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) 7.32％ 14.96％ 18.66％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 6.22％ 13.08％ 16.07％
JPX/S&P 設備・人材投資指数 5.44％ 6.15％ 7.36％
S&P 日本 500バイバック指数 1.36％ 2.89％ 4.75％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数 5.32％ 7.72％ 10.56％