Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年5月29日現在）

●指数（日本円）

＜日本株＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本500指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.30％　13.41％　17.49％
　　S&P/TOPIX 150　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.26％　13.57％　17.06％
　　S&P 日本中型株100指数　　　　　　　　　　　　　　7.32％　14.32％　20.42％
　　S&P 日本小型株250指数　　　　　　　　　　　　　　5.65％　11.25％　18.25％
S&P/JPX Prime Market 250　　　　　　　　　　　　　　 6.84％　14.69％　18.87％

＜S&P 日本 500 セクター＞　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　四半期来　年初来
情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18.51％　46.28％　43.74％
コミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　12.89％　21.86％　10.76％
素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.93％　20.36％　36.42％
一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　 7.34％　 9.13％　 4.82％
金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.81％　12.31％　21.73％
資本財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.23％　 9.85％　18.90％
生活必需品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.25％　-4.40％　-3.66％
ヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10％　-2.61％　 3.90％
公共事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2.25％　-8.52％　 2.55％
エネルギー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6.45％ -15.28％　13.88％
不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11.59％　-9.36％　-4.89％

＜日本株ファクター＞　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　5.99％　10.16％　14.97％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数　　　　　　 4.69％　 4.30％　 9.66％
S&P 低ベータ日本指数　　　　　　　　　　　　　　　　 4.42％　 6.91％　 9.84％
S&P/JPX 配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　 3.62％　 5.16％　 8.29％
S&P モメンタム日本大中型株指数　　　　　　　　　　　 2.98％　15.17％　18.46％
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス　　　　　　　2.31％　 1.71％　10.95％
S&P クオリティ日本大中型株指数　　　　　　　　　　　 1.09％　10.03％　11.08％
S&P 日本500低ボラティリティ指数　　　　　　　　　　　0.96％　-1.02％　 3.90％

＜日本株テーマ型＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本地域別指数 － 東海　　　　　　　　　　　　　11.83％　18.90％　19.74％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数　　　　 7.64％　15.06％　18.62％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)　　　　 7.32％　14.96％　18.66％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数　　　　　　　　　　6.22％　13.08％　16.07％
JPX/S&P 設備・人材投資指数　　　　　　　　　　　　　 5.44％　 6.15％　 7.36％
S&P 日本 500バイバック指数　　　　　　　　　　　　　 1.36％　 2.89％　 4.75％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数　　　　　　　　　　5.32％　 7.72％　10.56％