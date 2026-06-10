　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万4630円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4681.39円に対しては51.39円安。出来高は3万5855枚となっている。

　TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比26.5ポイント安、現物終値比0.92ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64630　　　　　-710　　　 35855
日経225mini 　　　　　　 64640　　　　　-695　　　629017
TOPIX先物 　　　　　　　3866.5　　　　 -26.5　　　 33881
JPX日経400先物　　　　　 34935　　　　　-285　　　　2411
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　 -18　　　　2100
東証REIT指数先物　　　　　1773　　　　　 +13　　　　　62

株探ニュース