日経225先物：10日正午＝710円安、6万4630円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万4630円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4681.39円に対しては51.39円安。出来高は3万5855枚となっている。
TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比26.5ポイント安、現物終値比0.92ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64630 -710 35855
日経225mini 64640 -695 629017
TOPIX先物 3866.5 -26.5 33881
JPX日経400先物 34935 -285 2411
グロース指数先物 722 -18 2100
東証REIT指数先物 1773 +13 62
株探ニュース
TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比26.5ポイント安、現物終値比0.92ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64630 -710 35855
日経225mini 64640 -695 629017
TOPIX先物 3866.5 -26.5 33881
JPX日経400先物 34935 -285 2411
グロース指数先物 722 -18 2100
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