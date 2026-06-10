11日（日本時間12日）に開幕するFIFAワールドカップ2026北中米大会。米スポーツ専門局『ESPN』は9日（同10日）、最新のパワーランキングとして上位15チームを発表。日本は15位に入り、優勝争いのダークホースに位置付けられた。1位はスペインで、日本と同じグループFに所属するオランダは8位にランクインした。

■“ダークホース”の15位

『ESPN』は世界に散らばる記者20人に投票を依頼。その結果として、優勝争いの「本命」から「ダークホース」まで上位15チームを発表した。日本は15位で、優勝候補にぎりぎり踏みとどまった。

同局は日本について、三笘薫（ブライトン）と南野拓実（モナコ）という主力が負傷欠場することや、代表に選出されたものの遠藤航（リバプール）のコンディションに疑問付が付くことなど懸念点を紹介。その上で、「それでも依然として上位15チームの1つとして評価されている」と伝えた。

■ライバル蘭は得点力不足

続けて、「磨き上げてきた『3－4－2－1』システムは、依然として高い評価を受けている」とし、このフォーメーションにより久保建英（レアル・ソシエダ）や中村敬斗（スタッド・ランス）の力が最大限に生きると説明。そして、「猛暑の中、日本以上に走り、献身的に戦えるチームはほとんどない」と、ストロングポイントを挙げた。

グループFの中で、日本の最大のライバルとなるオランダについて、同局は「FW陣に突出した選手はおらず、メンフィス・デパイ（コリンチャンス）、コーディ・ガクポ（リバプール）、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）らは、ゴール前で決して得点力が高いとは言えない」と指摘した。

また、中盤にも最終ラインにもタレントはいるが、クラブでの長いシーズンを終えたばかりで、「代表チームに質の高いプレーを提供できるか不透明」とした。

グループFは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアで構成されているが、スウェーデンとチュニジアは上位15チームに入らなかった。