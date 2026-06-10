布袋寅泰、渡英から14年間「間借りしていたスタジオ」からの引っ越しを報告 名盤を生み出した貴重な作業室を公開
ギタリストの布袋寅泰（64）が9日、自身のインスタグラムを更新。14年間間借りしていた「メトロポリス・スタジオ」からの引っ越しを報告した。
【写真】ギターがズラリ！スタジオ退去で布袋寅泰が公開、14年通った貴重な作業室
布袋は「渡英から14年間プライベート・スタジオとして間借りしていたメトロポリス・スタジオから引っ越しをした」と、スタジオの思い出を回想。『Come rain Come shine』『Strangers』『Paradox』『Soul to soul』、そして自身の代名詞とも言えるシリーズの『Guitarhythm VI』『VII』『VIII』と、これまでに実に7枚のアルバムや数多くのプロジェクトで通い詰めたことをつづり、貴重なスタジオの内部を披露している。
「思い出深い場所から出てゆくのは、とても寂しく感慨深いものがあるが、これも次へのステップ。45周年のツアーが始まる前に区切りをつけたかった」と、来たるアニバーサリーツアーを前に下した大きな決断への強い意志をにじませた。
さらに、この場所との出会いは35年も前にさかのぼるといい「思えば1991年の3月にGuitarhytm IIのレコーディングで初めて訪れたメトロポリス。インストの曲名もこのスタジオの名前からつけた。35年間の歴史はあまりにも深く、思い出は尽きない。清志郎さんと真夜中のセッションをしたこともある」と、逸話も披露。「人生には区切りがつきものだ。ここにまつわる逸話はいつかどこかでゆっくり語りたいと思う。思い出にありがとう。乾杯」と、激動の音楽人生を共にした愛おしいスタジオへ、最高の敬意と感謝の言葉を贈った。
コメント欄には「終わりは始まりですね」「感慨深いです」「仕事場でもアリ秘密基地でもある空間って感じですね！」「貴重な場所みれて幸せです」「新たな出発応援してます」などの声が寄せられている。
【写真】ギターがズラリ！スタジオ退去で布袋寅泰が公開、14年通った貴重な作業室
布袋は「渡英から14年間プライベート・スタジオとして間借りしていたメトロポリス・スタジオから引っ越しをした」と、スタジオの思い出を回想。『Come rain Come shine』『Strangers』『Paradox』『Soul to soul』、そして自身の代名詞とも言えるシリーズの『Guitarhythm VI』『VII』『VIII』と、これまでに実に7枚のアルバムや数多くのプロジェクトで通い詰めたことをつづり、貴重なスタジオの内部を披露している。
さらに、この場所との出会いは35年も前にさかのぼるといい「思えば1991年の3月にGuitarhytm IIのレコーディングで初めて訪れたメトロポリス。インストの曲名もこのスタジオの名前からつけた。35年間の歴史はあまりにも深く、思い出は尽きない。清志郎さんと真夜中のセッションをしたこともある」と、逸話も披露。「人生には区切りがつきものだ。ここにまつわる逸話はいつかどこかでゆっくり語りたいと思う。思い出にありがとう。乾杯」と、激動の音楽人生を共にした愛おしいスタジオへ、最高の敬意と感謝の言葉を贈った。
コメント欄には「終わりは始まりですね」「感慨深いです」「仕事場でもアリ秘密基地でもある空間って感じですね！」「貴重な場所みれて幸せです」「新たな出発応援してます」などの声が寄せられている。