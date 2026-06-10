これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は出ていません。



◆10日(水)これからの天気

日差しが届くでしょう。多少雲の広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。お出かけの際は、日傘や帽子・日焼け止めなどを使ってしっかりと紫外線対策を行いましょう。



降水確率は、各地とも20%以下となっています。



◆10日(水)の予想最高気温

最高気温は、21～23℃の予想です。

昨日と同じくらいか高く、阿賀町は4℃ほど高いでしょう。

平年と比べると、各地で3℃くらい低くなりそうです。