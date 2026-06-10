紫外線対策を 日差しが届き 天気のくずれはなさそう【これからの天気(6月10日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆10日(水)これからの天気
日差しが届くでしょう。多少雲の広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。お出かけの際は、日傘や帽子・日焼け止めなどを使ってしっかりと紫外線対策を行いましょう。
降水確率は、各地とも20%以下となっています。
◆10日(水)の予想最高気温
最高気温は、21～23℃の予想です。
昨日と同じくらいか高く、阿賀町は4℃ほど高いでしょう。
平年と比べると、各地で3℃くらい低くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆10日(水)これからの天気
日差しが届くでしょう。多少雲の広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。お出かけの際は、日傘や帽子・日焼け止めなどを使ってしっかりと紫外線対策を行いましょう。
降水確率は、各地とも20%以下となっています。
◆10日(水)の予想最高気温
最高気温は、21～23℃の予想です。
昨日と同じくらいか高く、阿賀町は4℃ほど高いでしょう。
平年と比べると、各地で3℃くらい低くなりそうです。