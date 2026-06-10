日向坂46藤嶌果歩、1st写真集タイトル決定 全4種の表紙も一挙解禁【コメントあり】
アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が8月4日に発売する1st写真集のタイトルが、『果実の歩幅』（集英社）に決定した。また、表紙4種も一挙解禁となった。
【表紙一覧】羊姿にプールショットも！さまざまな表情を見せる藤嶌果歩
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
以下、藤嶌のコメント
●通常版カバー
この時は「デート」をイメージして撮影しました。髪型や服装もかわいくしていただき、マイアミのショッピングモールに行きました！撮影最終日、ラストカットの撮影で寂しさを感じながらもスタッフの皆さんに「行ってらっしゃい」と送り出してもらいマイアミの街を楽しんだ思い出の瞬間です。1番最後に1番良い表情が撮れました！
●＠Loppi＆HMV限定カバー版
写真集を発売するにあたって羊モチーフのカットを撮影したいですと自らお願いしました！私にとって羊は特別なものだからです！羊のパジャマに羊の被り物で、かわいい世界観がお気に入りの1枚です。
●Sony Music Shop限定カバー版
地元北海道の雪景色で撮影しました。雪の中で写真集を撮るのが憧れだったので夢が叶って嬉しかったです！地元での撮影はありのままの自分をより見せることができた気がします。北海道にいる私も楽しんでいただきたいです！
●紀伊國屋書店限定カバー版
プールで遊んだ時の1枚です。浮き輪で遊んだり、プールに飛び込んでみたり！子どもみたいにはしゃいだ撮影でした。とても楽しかったのでマイアミ以降水や海が大好きになりました！ポニーテールと爽やかな雰囲気がお気に入りです。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。
【表紙一覧】羊姿にプールショットも！さまざまな表情を見せる藤嶌果歩
同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を収録している。
●通常版カバー
この時は「デート」をイメージして撮影しました。髪型や服装もかわいくしていただき、マイアミのショッピングモールに行きました！撮影最終日、ラストカットの撮影で寂しさを感じながらもスタッフの皆さんに「行ってらっしゃい」と送り出してもらいマイアミの街を楽しんだ思い出の瞬間です。1番最後に1番良い表情が撮れました！
●＠Loppi＆HMV限定カバー版
写真集を発売するにあたって羊モチーフのカットを撮影したいですと自らお願いしました！私にとって羊は特別なものだからです！羊のパジャマに羊の被り物で、かわいい世界観がお気に入りの1枚です。
●Sony Music Shop限定カバー版
地元北海道の雪景色で撮影しました。雪の中で写真集を撮るのが憧れだったので夢が叶って嬉しかったです！地元での撮影はありのままの自分をより見せることができた気がします。北海道にいる私も楽しんでいただきたいです！
●紀伊國屋書店限定カバー版
プールで遊んだ時の1枚です。浮き輪で遊んだり、プールに飛び込んでみたり！子どもみたいにはしゃいだ撮影でした。とても楽しかったのでマイアミ以降水や海が大好きになりました！ポニーテールと爽やかな雰囲気がお気に入りです。
【藤嶌果歩（ふじしま・かほ）プロフィール】
2006年8月7日生まれ、北海道出身。身長160.4センチ。22年9月、日向坂46に四期生として加入。24年5月発売、日向坂46の11thシングル「君はハニーデュー」で初の選抜入りを果たすと、同年9月発売の12thシングル「絶対的第六感」で初の表題曲センター（Wセンター）に抜てき。今年5月に発売された17thシングル「Kind of love」では初の単独センターを務めた。