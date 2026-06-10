モナキ、しまむら「超COOL」「COOL」着用モデルに就任 コラボ商品も発売
純烈の酒井一圭がプロデュースする4人組グループ・モナキが、ファッションセンターしまむらのプライベートブランド（PB）商品「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに起用されたことが10日、わかった。あわせてメンバーが爽やかなTシャツを着こなす撮影ビジュアルが公開された。
【写真】普段は…“メンバーカラー”のスーツスタイルのモナキ
今回、モナキが着用モデルを務める「超COOL」は、接触冷感性能がしまむら基準の2倍をクリアした高機能シリーズで、PB『CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）』から展開。一方の「COOL」は接触冷感に加え、吸水速乾や抗菌防臭に優れた商品シリーズとしてPB『CLOSSHI（クロッシー）』から販売されている。
これにあわせて17日より、モナキとのコラボ商品をオンラインストア「しまむらパーク」で受注販売することも決定。コラボ商品は、Tシャツやソックスなどをラインアップしている。
さらに、期間中に対象商品を購入した「しまむらパーク」のアプリ会員を対象としたキャンペーンも実施。17日〜30日までの第1弾では「COOL」Tシャツを着用したモナキのサイン入りチェキを、7月1日〜19日までの第2弾では、衣装着用のサイン入りチェキを、それぞれ抽選で12人（計24人）にプレゼントする。
応募には、しまむらグループ公式アプリの本会員登録と対象商品の購入、応募券5枚による申し込みが必要となる。
モナキは、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人で構成されるグループ。グループ名のモナキは「名もなき者たち」の短縮形。今年4月にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした。デビュー前から同楽曲がTikTokで話題となり、SNS総再生回数は13億回を突破。8月には初のZeppツアー開催も控えている。
【写真】普段は…“メンバーカラー”のスーツスタイルのモナキ
今回、モナキが着用モデルを務める「超COOL」は、接触冷感性能がしまむら基準の2倍をクリアした高機能シリーズで、PB『CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）』から展開。一方の「COOL」は接触冷感に加え、吸水速乾や抗菌防臭に優れた商品シリーズとしてPB『CLOSSHI（クロッシー）』から販売されている。
さらに、期間中に対象商品を購入した「しまむらパーク」のアプリ会員を対象としたキャンペーンも実施。17日〜30日までの第1弾では「COOL」Tシャツを着用したモナキのサイン入りチェキを、7月1日〜19日までの第2弾では、衣装着用のサイン入りチェキを、それぞれ抽選で12人（計24人）にプレゼントする。
応募には、しまむらグループ公式アプリの本会員登録と対象商品の購入、応募券5枚による申し込みが必要となる。
モナキは、じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネの4人で構成されるグループ。グループ名のモナキは「名もなき者たち」の短縮形。今年4月にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューした。デビュー前から同楽曲がTikTokで話題となり、SNS総再生回数は13億回を突破。8月には初のZeppツアー開催も控えている。