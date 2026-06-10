藤井 風、スタジアム公演のチケット受付情報を発表 東京ドーム含むアジア6ヶ所＆ヨーロッパ・北米にて開催
シンガー・ソングライターの藤井 風（Fujii Kaze）がきょう10日、「Prema World Tour」アジアスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。
【画像】不思議な世界…！藤井 風「It’s Alright」MV キービジュアルポスター4点
昨年夏に3rd Album『Prema』をリリースし、2026年から2027年にかけては「Prema World Tour」と題したツアーを、アジア6ヶ所ならびにヨーロッパ・北米にて開催する。
開催地域により受付情報が異なるため、詳細はツアー特設サイトにて確認が必要。
今年は「Lollapalooza India」や「Coachella」に出演。さらには国内夏フェス初参加となる「FUJI ROCK FESTIVAL」への出演も控えている。今週末には、日本で開催される「MUSIC AWARD JAPAN 2026」でのパフォーマンスも予定されている。
■Prema World Tour
2026/10/31 (Sat)：Kaohsiung National Stadium [Kaohsiung]
2026/11/14,15 (Sat, Sun)：MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA [Fukuoka]
2026/12/10,12,13 (Thu, Sat, Sun)：KYOCERA DOME OSAKA [Osaka]
2026/12/19,20 (Sat, Sun)：TOKYO DOME [Tokyo]
2026/12/26 (Sat)：Supachalasai National Stadium [Bangkok]
2027/1/9 (Sat)：Gocheok Sky Dome [Seoul]
2027 Summer
Europe（Cologne / London / Paris）
North America（Chicago / Los Angeles / Mexico City / New York / San Francisco / Toronto ）
■Pre: Prema Tour
2026/7/16,17 (Thu, Fri)：Makomanai Sekisui Heim Arena [Hokkaido]
2026/7/28,29 (Tue, Wed)：Hiroshima Green Arena [Hiroshima]
2026/8/4,5 (Tue, Wed)：Sundome Fukui [Fukui]
【画像】不思議な世界…！藤井 風「It’s Alright」MV キービジュアルポスター4点
昨年夏に3rd Album『Prema』をリリースし、2026年から2027年にかけては「Prema World Tour」と題したツアーを、アジア6ヶ所ならびにヨーロッパ・北米にて開催する。
開催地域により受付情報が異なるため、詳細はツアー特設サイトにて確認が必要。
■Prema World Tour
2026/10/31 (Sat)：Kaohsiung National Stadium [Kaohsiung]
2026/11/14,15 (Sat, Sun)：MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA [Fukuoka]
2026/12/10,12,13 (Thu, Sat, Sun)：KYOCERA DOME OSAKA [Osaka]
2026/12/19,20 (Sat, Sun)：TOKYO DOME [Tokyo]
2026/12/26 (Sat)：Supachalasai National Stadium [Bangkok]
2027/1/9 (Sat)：Gocheok Sky Dome [Seoul]
2027 Summer
Europe（Cologne / London / Paris）
North America（Chicago / Los Angeles / Mexico City / New York / San Francisco / Toronto ）
■Pre: Prema Tour
2026/7/16,17 (Thu, Fri)：Makomanai Sekisui Heim Arena [Hokkaido]
2026/7/28,29 (Tue, Wed)：Hiroshima Green Arena [Hiroshima]
2026/8/4,5 (Tue, Wed)：Sundome Fukui [Fukui]