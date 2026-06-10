Nakamura Hak、1st CDシングル「ただ美しい呪い」発売 未配信音源含む全6トラック リリース記念の無料オンラインライブも
歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正、無編集”の音源が次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが、1st CDシングル「ただ美しい呪い」をリリースした。
【動画】Nakamura Hak、1st シングルCD「ただ美しい呪い」全曲試聴映像
同シングルには、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ3曲「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」を収録。ジャケットのイラストは、同アニメの原作漫画の作者・白浜鴎が手がけている。
CDは、フル尺音源に各曲のアニメバージョンを加えた計6トラック入り。「光り」と各曲のアニメバージョンはデジタル配信されていないため、今回が初のリリースとなった。
14日深夜0時からは、リリースを記念した無料オンラインライブ『境界』も開催される。5月29日に行われた初オンラインライブは、リリース音源を彷彿（ほうふつ）とさせる音響、照明効果を極限まで抑えたストイックな演出で生配信されたが、今回は一変して、生演奏×巨大LEDを用いたVJに加え、AR投射も取り入れた演出で実施。事前収録した映像を配信する形となる。
『境界』のセットリストと収録時に撮影されたライブ写真も公開された。
■『境界』セットリスト：
M01.「白は夢」from 1st EP『白は夢』
M02.「刃物と月」from 1st EP『白は夢』
M03.「光り」 アニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ
M04.「善と悪」 ドラマ『るなしい』オープニングテーマ
M05.「ただ美しい呪い」 アニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ
【動画】Nakamura Hak、1st シングルCD「ただ美しい呪い」全曲試聴映像
同シングルには、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ3曲「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」を収録。ジャケットのイラストは、同アニメの原作漫画の作者・白浜鴎が手がけている。
14日深夜0時からは、リリースを記念した無料オンラインライブ『境界』も開催される。5月29日に行われた初オンラインライブは、リリース音源を彷彿（ほうふつ）とさせる音響、照明効果を極限まで抑えたストイックな演出で生配信されたが、今回は一変して、生演奏×巨大LEDを用いたVJに加え、AR投射も取り入れた演出で実施。事前収録した映像を配信する形となる。
『境界』のセットリストと収録時に撮影されたライブ写真も公開された。
■『境界』セットリスト：
M01.「白は夢」from 1st EP『白は夢』
M02.「刃物と月」from 1st EP『白は夢』
M03.「光り」 アニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ
M04.「善と悪」 ドラマ『るなしい』オープニングテーマ
M05.「ただ美しい呪い」 アニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ