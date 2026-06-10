JO1金城碧海、サバイバルクイズショーで絶叫「惜しすぎる！」
グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、きょう10日深夜放送の中京テレビ・日本テレビ系『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY #10』（毎週水曜 深0：09〜深1：04）に出演する。
【集合カット】ゆうちゃみが松丸亮吾に勝利宣言！金城碧海ら挑戦者
同番組では、解答席に立った瞬間、参加者に高額賞金が手渡される。数字にまつわるクイズに挑戦し、答えに誤差があるとその分賞金が減っていく。誤差を減らして賞金を守り抜く新感覚のサバイバルクイズショーを繰り広げる。
1時間SPとなる今回の挑戦者は、長谷川忍（シソンヌ）、ゆうちゃみ、松丸亮吾、金城。賞金は通常1人50万円のところ、今回は100万円となる。以前も出演した松丸は「この番組でお金を取ることが今年の目標です！」と意気込むが、スタジオは「ヤバい、ヤバい！」「やったー！」と絶叫の連続。なお、今回は視聴者もデータ放送から4人と同じクイズに挑戦できる。
第1問目は「くら寿司の寿司は何種類？」。長谷川は「先月行った」、松丸も「きのう行きました。メニュー全部見た！」、さらにゆうちゃみも「くら寿司、週2で行く」と自信満々。劇団ひとりはヒントを出すと、4人の反応を見て「1問目から荒れそうだな！」とニヤリ。予想外の結果で、早くも大金を失う事態に。続く問題では、ヒントを出し渋る松丸に長谷川がご立腹。金城があと一歩でチャンスを逃し「惜しすぎる！」と嘆く場面もある。
「日本最速の玉入れのタイム」を当てるクイズでは、実際に4人が玉入れに挑戦。松丸らは張り切るが、予想外の難易度に「うわ、ムズッ！」「全然入らねぇ！」とグダグダに。そんな中、ゆうちゃみが思い切った解答でミラクルを起こし「アドレナリンヤバい！」と大興奮。史上初の連続ピタリ賞も飛び出し、4人の賞金は乱高下する。
番組初クイズ「劇団ひとり全力チャレンジ」も登場。ひとりが別室で「生の玉ねぎ1個を何秒で食べられるか」に挑戦し、松丸らは戻ってきたひとりの様子を見て解答する。スタジオに残った4人が談笑していると、外から「うわー！」という雄叫びが聞こえる。過去にニンニクとレモンの早食いでそれぞれギネス記録を達成しているひとりは、一体玉ねぎを何秒で食べるのか。「いい加減にしろ！」ひとりの性格を知り尽くしている長谷川が激怒する。
賞金が減っていく中、大ピンチから奇跡の逆転劇も。ゆうちゃみが松丸に勝利宣言。「彦摩呂は『いただきます』と言ってから穴子天丼を食べるまで何秒？」予測不能の“彦摩呂問題”も。果たしてSAVE MONEY成功なるか。
【集合カット】ゆうちゃみが松丸亮吾に勝利宣言！金城碧海ら挑戦者
同番組では、解答席に立った瞬間、参加者に高額賞金が手渡される。数字にまつわるクイズに挑戦し、答えに誤差があるとその分賞金が減っていく。誤差を減らして賞金を守り抜く新感覚のサバイバルクイズショーを繰り広げる。
第1問目は「くら寿司の寿司は何種類？」。長谷川は「先月行った」、松丸も「きのう行きました。メニュー全部見た！」、さらにゆうちゃみも「くら寿司、週2で行く」と自信満々。劇団ひとりはヒントを出すと、4人の反応を見て「1問目から荒れそうだな！」とニヤリ。予想外の結果で、早くも大金を失う事態に。続く問題では、ヒントを出し渋る松丸に長谷川がご立腹。金城があと一歩でチャンスを逃し「惜しすぎる！」と嘆く場面もある。
「日本最速の玉入れのタイム」を当てるクイズでは、実際に4人が玉入れに挑戦。松丸らは張り切るが、予想外の難易度に「うわ、ムズッ！」「全然入らねぇ！」とグダグダに。そんな中、ゆうちゃみが思い切った解答でミラクルを起こし「アドレナリンヤバい！」と大興奮。史上初の連続ピタリ賞も飛び出し、4人の賞金は乱高下する。
番組初クイズ「劇団ひとり全力チャレンジ」も登場。ひとりが別室で「生の玉ねぎ1個を何秒で食べられるか」に挑戦し、松丸らは戻ってきたひとりの様子を見て解答する。スタジオに残った4人が談笑していると、外から「うわー！」という雄叫びが聞こえる。過去にニンニクとレモンの早食いでそれぞれギネス記録を達成しているひとりは、一体玉ねぎを何秒で食べるのか。「いい加減にしろ！」ひとりの性格を知り尽くしている長谷川が激怒する。
賞金が減っていく中、大ピンチから奇跡の逆転劇も。ゆうちゃみが松丸に勝利宣言。「彦摩呂は『いただきます』と言ってから穴子天丼を食べるまで何秒？」予測不能の“彦摩呂問題”も。果たしてSAVE MONEY成功なるか。