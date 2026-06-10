JO1川西拓実、誕生日に表紙 “モールス符号ネイル”披露
グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実が、6月23日発売の雑誌『NAILEX』8月号の表紙を飾る。
【写真】微笑ましすぎる…！ド緊張しながらエスコートする豆原一成
発売日である6月23日は、川西の27歳の誕生日当日となる。そんな特別なタイミングに合わせ、今回のシューティングテーマは「NEW ME」。中面では全16ページにわたって、登場する。
今回特に注目するべきは、新たな“推し活ネイル”として話題を呼びそうな「モールス符号ネイル」。モールス符号をデザインソースとしてネイルに落とし込み、実は“かわにしたくみ”という名前がさりげなく表現されている。遊び心とメッセージ性を兼ね備えた、ファン心をくすぐるデザインになっている。
インタビューではひとつ歳を重ね新しい自分が挑戦したいことや目標、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したスペシャルユニット・JI BLUEの活動について、そして新たにリリースするホットなトピックス、ソロEP「Sketch」への思いも語る。
【写真】微笑ましすぎる…！ド緊張しながらエスコートする豆原一成
発売日である6月23日は、川西の27歳の誕生日当日となる。そんな特別なタイミングに合わせ、今回のシューティングテーマは「NEW ME」。中面では全16ページにわたって、登場する。
今回特に注目するべきは、新たな“推し活ネイル”として話題を呼びそうな「モールス符号ネイル」。モールス符号をデザインソースとしてネイルに落とし込み、実は“かわにしたくみ”という名前がさりげなく表現されている。遊び心とメッセージ性を兼ね備えた、ファン心をくすぐるデザインになっている。
インタビューではひとつ歳を重ね新しい自分が挑戦したいことや目標、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したスペシャルユニット・JI BLUEの活動について、そして新たにリリースするホットなトピックス、ソロEP「Sketch」への思いも語る。