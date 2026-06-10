田中美久、“大人の輝きたっぷり”目を奪われるカット多数 ファッション誌初表紙
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久が、23日発売の雑誌『NAILEX』8月号 SPECIAL EDITIONの表紙を飾る。
【写真】「全部全部最高」大胆な水着姿を公開した田中美久
田中は、ネイルを最大限に引き立てるヌーディ＆モードな7つのネイルスタイルに挑戦。自身にとってファッション誌初表紙となる今号では、チャームポイントである印象的な口元や美しいボディラインに思わず目を奪われるカットを多数収録した。肌の質感や繊細な指先の動きまで丁寧に切り取ったビジュアルは、ネイルとファッションが織りなす新たな美しさを感じさせる。グラビアとはひと味違う、洗練された表現の中で魅せる新たな田中の一面を届ける。
インタビューではネイルへのこだわりや休日の過ごし方などプライベートな話題にも迫る。全16ページにわたって、今の“田中美久”だからこそ表現できる、等身大の魅力と大人の輝きをたっぷりと堪能できる。
【写真】「全部全部最高」大胆な水着姿を公開した田中美久
田中は、ネイルを最大限に引き立てるヌーディ＆モードな7つのネイルスタイルに挑戦。自身にとってファッション誌初表紙となる今号では、チャームポイントである印象的な口元や美しいボディラインに思わず目を奪われるカットを多数収録した。肌の質感や繊細な指先の動きまで丁寧に切り取ったビジュアルは、ネイルとファッションが織りなす新たな美しさを感じさせる。グラビアとはひと味違う、洗練された表現の中で魅せる新たな田中の一面を届ける。
インタビューではネイルへのこだわりや休日の過ごし方などプライベートな話題にも迫る。全16ページにわたって、今の“田中美久”だからこそ表現できる、等身大の魅力と大人の輝きをたっぷりと堪能できる。