プロ野球・西武の渡邉勇太朗投手が10日の広島戦先発へ意気込みを見せました。

今季開幕投手を務めた右腕はここまで9試合に先発し3勝3敗で防御率2.98。3日阪神戦は7回をわずか被安打2で無失点に抑えるなど、直近3試合連続無失点と好投を続けています。

“4試合連続無失点を狙うか？”という報道陣の問いかけには「もちろん」と力強く返答。「マウンドに上がっている限りはホームベースを踏ませない意識で」と、広島打線に立ちはだかる覚悟を見せます。

チームはここまで好調で、交流戦初優勝も見えてきました。しかし「あまり先は見ずに」と述べ、「僕は目の前の事に集中して取り組んでいるので、その結果が優勝につながれば」と自らのやるべきことにフォーカスする姿勢を示しました。

また10日の試合では母校・浦和学院高の吹奏楽部が来場する特別応援イベントが開催。「去年もやってもらっているので、非常に楽しみな気持ちが強い」と後輩たちの応援に期待を寄せます。

野球部の後輩へは「プロ野球のレベルの高さや、スピード感などすべてにおいて高校生と違うと思うので、シートノックなどから学べることがあると思う」と、レベルアップにつなげて欲しいと話しました。