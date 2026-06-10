◇MLB ドジャース 12−3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

ドジャースが7回に一挙10得点をあげるなど、パイレーツに快勝。大谷翔平選手は1安打2打点の活躍でした。

相手は昨季のサイ・ヤング賞投手であるポール・スキーンズ投手が先発。初回に2点を奪われましたが、2回は7番のカイル・タッカー選手が犠牲フライ、6回はマックス・マンシー選手がバウンドが変わるラッキーなセカンドへの強襲タイムリーヒットで、2点目を奪いました。

すると7回、直前のイニングで雨が降っていましたが、天候が回復。虹が空にかかる中、ドジャース打線がパイレーツのリリーフ陣に猛攻をしかけます。先頭打者のダルトン・ラッシング選手のヒットから始まり、相手の悪送球で勝ち越しに成功。さらに大谷翔平選手が二塁打を放ち、追加点を奪います。その後も攻撃の手を緩めず。アンディ・パヘス選手の2試合連続の15号2ランやヒットや四球、相手の失策で次々に得点。この回打者10人目でようやく1アウトとなりますが、大谷選手の押し出し四球やフリーマン選手のタイムリーヒットなど、一挙10得点で勝負を決めました。

ドジャースは15安打12得点でパイレーツに勝利。今季43勝24敗で貯金19としました。

大谷選手は、剛腕スキーンズ投手からは3打数無安打でしたが、7回以降で1安打2打点1四球で3試合連続安打をマーク。今季打率.301へ。あす先発登板を控える中、8回に代打を送られ退きました。

また36歳の大黒柱であるフリーマン選手は、この日2安打を記録し、通算2500安打の節目に到達しました。