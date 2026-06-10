プロ野球・ロッテの毛利海大投手が10日の中日戦先発へ意気込みを見せました。

新人ながら開幕投手を務めた左腕はここまで9試合に先発し、2勝2敗、防御率3.60。直近の3日ヤクルト戦は5回無失点で勝ち負けは付きませんでした。

セ・パ交流戦ではここまでビジターでの登板が続き自ら打席にも立ちましたが、3試合目の登板にして初の本拠地マウンド。「ピッチャーですけど打席に立つのも意外と神経を使ったりもあった」と明かし、「ピッチングに集中できるというところで、もっと長いイニング投げていきたいと思います」と力強く語りました。

対する中日打線には「村松(開人)さんは好調なのかなというのと、細川(成也)さんにランナーをためて回さないというところは意識して投げていかないといけない」と、中軸への警戒を強めます。

投げ合うのは大学時代に日本代表としてともにプレーした、同じドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手。「合宿からずっと部屋が一緒で、(代表に)選ばれてからの合宿も部屋が一緒で、最後に神宮に帰ってきてからも一緒でした(笑)」と、ともに長く過ごした仲と明かしました。

櫻井投手の素顔については「かわいいというか、一緒にいたら面白いです」と話します。投手としては「試合を作るのも上手ですし、一球一球の球の質も素晴らしいものを持っている」と称賛。そして「負けないように頑張ります」とかつてのルームメートとの投げ合いへ意気込みました。