6月9日までに、モデルでタレントの藤田ニコルがInstagramを更新。ベビーカーデビューしたことを報告したが、披露した高級ベビーカーに驚きが広がっている。

「藤田さんは、2023年に俳優の稲葉友さんとの結婚を発表しました。その後もタレント活動を続けていましたが、2026年5月、第1子となる女の子が誕生したことを報告しています。産後はマイペースにSNSを更新し、育児の様子を披露しています」（芸能プロ関係者）

今回の投稿では、数日前に報告したお宮参りの投稿について、たくさんのコメントが寄せられたことに感謝を述べた。さらに《ベビーカーデビューもしたよ》《外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです》と、ベビーカーを使い始め、外出もしながら育児を楽しんでいることを明かした。

写真には、ベビーカーを押す藤田の姿が写っており、コメント欄には、

《ニコルママベビーカー似合う》

《すっかり素敵なママさんですね》

と、ママ姿が板についてきた藤田の姿に絶賛の声が集まった。前出の芸能プロ関係者が、ニコルの使用するベビーカーについて語る。

「藤田さんが使用するベビーカーは、『nuna（ヌナ）』というブランドのものです。大谷翔平選手も使用するブランドで、最低でも1台約10万円、モデルによっては15万円前後ほどする高級なベビーカーです。高いデザイン性と優れた走行性が人気を集めていて、国内外問わず、著名人やセレブに人気のアイテムです」

さりげなく披露した高級ベビーカー。第一線で活躍し続けた藤田だからこその、セレブママとしての姿だ。

「2009年に開催された、ファッション雑誌『nicola』のオーディションでグランプリを獲得した藤田さんは、そこからティーン向け雑誌『Popteen』の専属モデルへ移籍すると、カリスマぶりを発揮しました。明るいキャラクターも相まって、バラエティタレントとしても注目されるようになりました。これまで、若い世代からの支持が多かった藤田さんですが、ママとなり、今後は子育て世代からも“カリスマ”として支持を集めていく予感です」（同前）

ベビーカーまであこがれを集めるとは、さすがというべきか。