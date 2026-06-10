何か言いたげに鳴く子猫が可愛すぎると話題です。投稿には「ぬいぐるみみたいに可愛い！」「とても愛らしい子猫」等のコメントが、国内・海外から寄せられ1.4万回以上再生されているようです。

【動画：部屋を探検する赤ちゃんネコ→何か言いたげに見つめてきて…反則級に可愛い『アピールの方法』】

可愛いアピール

YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」に投稿されたのは、マンチカンの子猫の可愛い姿です。部屋の中を探検していた子猫ですが、何かを言いたげに飼い主さんに向かって鳴いてきたそう。

可愛い鳴き声で必死にアピールしていたという子猫。可愛い顔で見つめてきて、何回も鳴いて一生懸命にアピールしてきます。何をアピールしていたかはわかりませんが、一生懸命な姿に多くの人が心をつかまれたようです。

ぬいぐるみとお昼寝

他の投稿ではお気に入りのえびのぬいぐるみやペンギンのぬいぐるみでお昼寝をする子猫の可愛らしい姿が紹介されているようです。

自分よりも大きなペンギンにしがみついて遊んでいた子猫ですが、突然うとうとし始めたといいます。突然電池が切れたように眠たくなってしまうあどけない子猫の姿が可愛い投稿でした。

ママ猫が来たら…

また、他の投稿では子猫同士で元気に遊ぶ姿も紹介されています。ニャンコプロレスをしていた２匹ですが、そこへママ猫が登場。すると、２匹は突然プロレスをやめてしまったのだとか。

ママ猫が来て急に大人しくなった２匹、まるでママ猫に「ケンカをしてないよ！」とアピールしているかのようだったといいます。無邪気な子猫達が微笑ましい投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は1.4万回以上再生され「ぬいぐるみみたいに可愛い！」「とても愛らしい子猫」等のコメントが寄せられ、マンチカンの子猫の可愛らしさから目が離せなくなる方が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」では、マンチカンやブリティッシュショートヘアの可愛い猫ちゃん達の様子が投稿されています。可愛い子猫達の姿にも注目が集まっているようです。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。