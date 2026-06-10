白髪対策はコレで！【40・50代】若見え × シャレ見え狙える「白髪ぼかしハイライト」

白髪を隠す一般的な白髪染めは、こまめなメンテナンスに疲れてしまうことも。ハイライトで白髪をぼかす方法に変えれば、根元が伸びても境目が目立ちにくくなりリタッチの頻度を減らせます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、若見えもシャレ見えも狙えるヘアスタイルをご紹介。

外ハネで楽しむくびれボブ

ブリーチだけで白髪ぼかしハイライトを施すことで、やりすぎ感のないラフな雰囲気に仕上がった、外ハネくびれボブ。従来のカラーや地毛、白髪が絶妙に混ざり合い、こなれ感漂う色合いが生まれています。初めて白髪をぼかす人でも挑戦しやすそうです。

透明感あふれるレイヤーロブ

ストレートタッチの前上がりレイヤーロブに、繊細なハイライトを組み合わせています。動きのあるレイヤーにハイライトを合わせることで、軽やかさと透明感の両方を引き出しました。白髪をカモフラージュしつつ、洗練された髪色を楽しみたい人にぴったりです。夏らしい爽やかな印象を演出できそうです。

極細ハイライトの上品ミディアム

地毛を活かしつつ、極細のハイライトを散りばめたミディアムレイヤー。全体に上品な艶が生まれています。ハイライトと、レイヤーによる毛束感との相乗効果で、立体的なシルエットを演出。地毛の色味を尊重しながら、白髪もナチュラルにぼかせそうです。

淡いグレージュのワンカールショートボブ

淡いグレージュをベースに、全体にたっぷりとハイライトを施したショートボブです。全体を明るくトーンアップさせることで、白髪もハイライトとして活かしています。毛先をワンカールさせるだけで決まるため、スタイリングの手間が省けるのも魅力です。忙しい朝でも、大人らしい華やかな雰囲気を楽しめそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@yuuna__iwama様、@katayu1204様、@kaito_osaka.design様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。