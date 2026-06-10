窓の外を覗く愛猫の後ろ姿を見た飼い主さん。その姿があまりにも人間すぎると思わず撮影したところ、その光景がSNSで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で85万回以上も再生され、「なんかジブリ化して欲しいくらい可愛い猫ちゃん」「となりに並んでのんびり過ごしたい」などの声が寄せられました！

【動画：『窓の外を眺める猫』を見たら…あまりにも人間すぎる『まさかの光景』】

窓の外を眺める猫の後ろ姿が…

TikTokアカウント「@chula_tabineko」さまに投稿されたのは、投稿者さまの愛猫「ちゅら」ちゃんのある日の光景です。

ちゅらちゃんは窓から外を眺めていることがよくあるそうで、この日も窓から外をのんびり眺めていたのだとか。そんなちゅらちゃんの後ろ姿を見た飼い主さん。

なんだか、窓の外を覗き込むちゅらちゃんの後ろ姿が人間に見えてきたそうです（笑）

たしかに、ちゅらちゃんの後ろ姿はスラッと伸びた姿勢と体型、そして、窓枠に前脚をついて前かがみになっている様子がとても人間っぽい！

声に反応するしっぽとおしりがキュート！

その後も同じ姿勢のまま、のんびりと外を眺めていたというちゅらちゃん。飼い主さんが時折声をかけると、その声に反応するように、チラッと後ろを振り返り、短めのしっぽがプリッと小さく動く様子がとってもキュート♡

人間のような後ろ姿がSNSで話題に

声をかけられて移動するかと思いきや、そのまま窓辺で外を眺めていたというちゅらちゃん。どうやら、ちゅらちゃんにとってこの時間が最高のリフレッシュタイムのようです！

あまりにも黄昏れている人間の後ろ姿みたいなちゅらちゃんの様子は、TikTok上でも大反響！コメント欄には「なんて可愛い後ろ姿♡」「黄昏感が半端ない...何を思ってるのかな？」などの声が寄せられました。

そんな可愛らしい後ろ姿を見せてくれたちゅらちゃんは、普段から窓辺でのんびり過ごしていることが多い猫さんとのこと。

他の日のちゅらちゃんの外を眺める様子は、TikTokアカウント「旅猫ちゅら（@chula_tabineko）」さまで紹介されています。

ちゅらちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chula_tabineko」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。