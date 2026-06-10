何も言わず『謎の朝活』に出かける夫。「まさか」不審に思った妻が問い詰めて知った【夫の隠し事】とは

夫が何も言わずに、早朝にどこかに出かけていく。もしそんな行動に気づいたら、あなたならどうしますか？ 筆者の知人Aさんは夫の『謎の朝活』を気にしていませんでしたが、友人に相談したことで「浮気かも？」と疑うように。Aさんの夫は朝早くから妻に内緒でいったい何をしていたのでしょうか。

夫の不可解な行動

Aさんは0歳の娘を育てるママ。娘が生まれてからも夫との仲は良好で、家事に育児に頑張ってくれる夫のことをAさんは信頼していました。

夫は夜泣き対応であまり眠れないAさんの負担を減らすため、出産後から朝ご飯作りを担当してくれています。

Aさんが目覚める頃には朝ご飯ができていることも多く、Aさんは優しい夫に感謝していました。

しかし、ある日、たまたま早朝に目を覚ますと、Aさんは夫が外に出かけていることに気がつきます。

「コンビニにでも行ったのかな？」と思ったAさんでしたが、夫は1時間ほど帰ってこず、帰ってくると何食わぬ顔で朝ご飯を作り出したのでした。

夫の行動を友人に相談

夫の早朝の外出が気になったAさん。その日以降、気にしていると、どうやら夫は毎日朝早くに1時間ほど出かけているようでした。

「何をしているのだろう？」

夫の行動を疑問に思ったAさんでしたが、何か理由があるのだろうと問いただすことはしませんでした。

ある日、友人と会った際、Aさんは夫の早朝の外出について軽い気持ちで相談してみます。すると、友人は「浮気なんじゃないの？」と言いました。

夫が浮気するなんて考えもしなかったAさんでしたが、友人にそう言われるとだんだんとそんな気がしてきます。

夫の本音を確かめたい

夫の行動の真相を知りたい、そして何より夫を信じ直したいと思ったAさん。きちんと話し合ってみることにしました。

夫がいつも通り朝出かけたのをチェックすると、Aさんもベッドから抜け出しリビングで夫が帰ってくるのを待ちます。

ガチャリ

夫が玄関を開ける音がして、リビングに入ってきました。