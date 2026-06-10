敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。7回には、フレディ・フリーマン内野手がMLB史上101人目となる通算2500安打を達成。MLB公式Xが早速“お祝いの1枚”を公開すると、現地ファンからも祝福の声が相次いでいる。

フリーマンが節目の数字を達成した。6回の第3打席に右中間への二塁打を放ち、2499本目の安打とすると、11-2と大量リードの7回2死一、三塁で迎えた第5打席では、中前へこの回10点目となるタイムリー。これで大記録を達成した。

MLB公式は、長い攻撃の直後に「MLBの現役最多安打記録保持者が新たな金字塔を打ち立てた！ フレディ・フリーマン、2500本安打おめでとう！」と祝福して、記念のバナーを投稿。現地ファンからもコメントが相次いだ。

「なぜかウルっときてしまった」

「未来の殿堂入り選手だ」

「まさにレジェンドだね」

「2500本はもの凄い偉業だね」

「本当に好感が持てる男だ」

「オールスターの1か月前に達成しちゃうなんて信じられないよ」

「アメージングだね」

フリーマンは2007年にドラフト2位でブレーブスに入団。10年にメジャーデビューを果たすと、18年、22年にリーグ最多安打のタイトルを獲得するなど、安打を積み重ねてきた。20年にはシーズンMVPも獲得している。



（THE ANSWER編集部）