投資詐欺で借金1500万・うつ病に…無名青年が「１日で3771万円」売り上げた起死回生の秘策

中高生時代のあだ名は「ニート」。就職活動は全滅し、うつ病を発症。さらに投資詐欺で1500万円もの借金を抱え、20代前半にして人生のどん底を味わった青年は、いかにして絶望の淵から立ち直ったのか。

組織に馴染めない自身の性格と向き合い、デジタルコンテンツ販売プラットフォーム『note』で１日に3771万円を売り上げるまでの、リアルな葛藤と起死回生の軌跡を追う。

中学時代のあだ名はニート

らっこ氏が、「会社員以外の道」を考え始めたのは、大学生になってからだという。だが、その“片鱗”は中学生時代に垣間見える。

「中学・高校時代の僕のあだ名は“ニート”だったんです。いじめられていたわけではなく、いつも僕が、働きたくないと口癖のように言っていたから、それならニートだろうと（笑）。

僕の父親は、海外で単身赴任をしていて、たまに日本に帰ってきて会うたびに、もー働きたくない、仕事辞めたい、とこぼしていたんですよ。ふざけて。その影響で、子供心に、働くことはつまらないものだ、会社員になったら人生終わりだ、という刷り込みができたんだと思います」 （らっこ氏／以下同）

大学生になり、ある雑貨屋でアルバイトを始めるも、要領が悪く、半年経っても研修が終わらない、という事態に陥る。そこで、他人と一緒に働くという組織に馴染めない自分の性格を自覚し、個人でビジネスを立ち上げて、自立を目指すようになった。

借金1500万で人生どん底

手っ取り早く稼げるものということで手を出した投資で詐欺に遭い、約1500万円の借金を背負う。

「周囲の友人には、俺は起業家になるとかいろいろ言ってたんですよ。そんなこともあって、ほとんど大学に行かなくなり、うつ病を発症してしまいました。やっぱり、借金という金銭的なプレッシャーは、精神的な負荷が本当に大きくて。ストレスのせいで、20代前半なのに髪も薄くなってしまったほどです。親族には髪の薄い人はいなかったのに」

いったん起業家はあきらめて、就職活動をしてみるものの、心身の不調と焦りから就職活動は全滅。面接時、企業の「平服」という指定を“私服”だと勘違いし、普段着で行ってしまったこともあったという。

『note』で１日3771万円の売上

そうした、真っ暗闇の中で、彼が一筋の光明を見出したのが『note（ノート）』だった。

「知人がnoteで稼いでいることを知り、自分なりに調べてみました。すると、初期費用ゼロで始められ、パソコンとスマホさえあれば、どこからでも記事を書いて販売できる。そのため利益率は異常に高い。僕のように借金があって元手がない人間にとって、noteは唯一にして最強の選択肢でした」

十分なリサーチを重ねて準備した、最初の有料記事を公開すると、発売直後から驚異的な売れ行きを示し、初日だけで3771万円を売り上げたという。

「自分でも何が起きているか、しばらく理解できませんでした。ただ、すぐに借金を全額返済しました」

成功の鍵は「三大欲求」

なぜ、無名だったらっこ氏が成功できたのか。それは、自己満足の情報発信ではなく、読者が何を求めているかを最優先にしたからだ。

らっこ氏は、人間には「繁殖欲求（恋愛・美容など）」「承認欲求（SNSでの注目や出世など）」「金銭欲求（お金を稼ぐなど）」という三大欲求があるという。

「この３つの欲求を軸にして、それに関わる領域に存在しているジャンルを選びます。SNSでリサーチをするとすぐにわかりますが、読者の多い記事や動画は、ほぼこの周辺領域にあるジャンルになっています。そうした中から、繰り返しになりますが得意である必要はありません、少しだけ知識がある、興味があるジャンルで情報発信します」

▼らっこ 19歳で起業するも成功に至らず、1500万円の借金を抱える。ストレスでうつ病を発症し、就職活動も全滅という人生のどん底へ。そこから、デジタルコンテンツ販売プラットフォーム『note』に活路を見出し、独自のマーケティング手法により、初公開した有料記事が24時間で3771万円を売り上げる大記録を樹立。その後も安定して収益を生み出し、累計売上は２億円を突破。24歳でサイドFIREを達成し、現在はポーランドに移住。noteの事業を継続しながら、現地では飲食店や美容サロンなどのリアルビジネスも展開中。趣味は犬の散歩、筋トレ、格闘技、英語学習、焚き火、そして世界中を旅すること。著書に『２億円を売り上げたプロが教える note×AI 最強の副業』（KADOKAWA）。

取材・文：松岡賢治

マネーライター、ファイナンシャルプランナー／証券会社のマーケットアナリストを経て、1996年に独立。ビジネス誌や経済誌を中心に金融、資産運用の記事を執筆。著書に『ロボアドバイザー投資１年目の教科書』『豊富な図解でよくわかる！ キャッシュレス決済で絶対得する本 』。■X（旧Twitter）→@1847mattsuu