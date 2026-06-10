MBSの前田春香アナウンサーがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。入社6年目となる関西注目の女性アナが、アナウンサーを目指すきっかけ、入社してカルチャーショックを受けたこと、これからの目標などについて語った。



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アナウンサーの職業を意識したのは高校時代。親元を離れて進学した学校は、海外研修に力を入れており、その一環として、タイのチェンマイを訪れたときだった。人身売買の保護施設に1週間、20人ほどの仲間と滞在した。



「その施設のリーダーの方から、この学んだ現状を友達に伝えてくれるだけでもすごく大きな力になると。『高校生のあなたにできることは少ないかもしれないけど、伝えることが、われわれにとってはすごい力になる』って言われた時に、伝えることの大切さみたいなのを実感して」。メディアを志すことに決めた。



北海道別海町出身。海岸からは北方領土の国後島が遠くに見える場所だ。「早く都会に出たいっていう思いが強かったので。そもそも中学受験して中学から出ようと思ってたぐらい、早く地元を離れようと思ってたんですけど、結局高校からになって」。ただ、地元を離れたからこそ、良さを感じるようになった。現在は同町の観光大使も務めるなど地元愛は強い。



高校時代は自分の可能性を広げるために、勉強に打ち込み、慶応大学に合格。大学入学当初はテニス、ダンス、国際問題啓発団体と3つのサークルを掛け持ちしていたが、テニス、ダンスは数カ月で辞めた。「私の大学４年間を彩ったサークル」と話す、国際問題啓発団体の活動内容は、国際問題の知識を深め、啓発すること。3、4人でグループを組み、どこの国へ行くか、研修するかなどを決め、帰国してから成果を発表した。



「バックパッカーのようにリュック1つで行っていました。帰ってきたら、その学んだことや、見てきた景色で写真集を作ったり、フリーペーパーを作ったりとか、写真展をしたり、発表も合わせてする。今のMBSでもつながってます」。インド、ネパール、ウガンダ、ルワンダ、エチオピア、ペルー、ボリビア…。多くの国に足を運び、実際に目で見てきた。高校、大学時代に培った経験が仕事に生きている。



アナウンサー採用試験の時期が、ほかの職種よりも早く、「1回ちょっと受けて」と軽い気持ちで挑戦。アナウンスクールは短期集中コースを受講する程度だったが、縁あってMBSに入社した。「関西のテレビ局は、多分、出来上がっている子ではなくて、これからいろいろ吸収していきそうな子を引っ張ってもらえると思っているので、だから入れたのかなって」。大きな伸びしろがありそうに見えたのだろう。なりたかった伝える仕事に就くことができた。



兵庫県西宮市にある母の実家に毎年のように遊びに行っていたこともあって、就職しても関西の雰囲気にすんなりと溶け込めた。「タクシーに乗ると、運転手さんがすごく話しかけてくれますし、商店街で自転車のライトが点いていなかったら、おばちゃんが『点いていないよ』と言ってくれるとか。別海町もみんな顔見知りぐらいの距離感があるので、大阪でも感じられると」。周囲が何かと気にかけてくれることが、地元と似ている気がした。



仕事で驚いたのは“失敗をネタにする文化”だ。「今まで失敗しないように生きてきたタイプなので、番組の打ち合わせで、苦手なこととか、できないことはないのとか、聞かれるのがすごい違和感で。できることじゃなくて、できないことを面白くするっていうのは、最初はびっくりしましたけど、いい文化だなと」。自分の価値観が180度変わった。



やりたいことは山ほどある。現在担当する報道・情報番組「よんチャンＴＶ」ではスタジオでプレゼンの企画を行ったり、ロケで全国各地を回ったりしている。「今の仕事もすごくやりがいがあるので、一生懸命に頑張るのは当然なんですけど、フィールドキャスターをやりたいですね。スタジオというよりは最前線、外に出たい気持ちはあります。アメリカ大統領選とかニュースのネタで海外から生中継や取材をしたいと思っています」。ラジオにも意欲を見せる。「芸人さんとやるとしたら、どんな感じになるのかなっていうのは思います」。テレビ、ラジオ、報道、バラエティー。「欲張りかもしれないですね」。多くの目標に向かって、貪欲な姿勢を貫いていく。



◆前田春香（まえだ・はるか）1998年5月23日生まれ、28歳。北海道出身。慶応大学卒業後、2021年にMBS入社。テレビ「よんチャンTV（月、水、金曜、15・40）、ラジオ「空飛ぶ劇団ラヂオ」（月曜・不定期、21・45）などに出演。



（よろず～ニュース・中江 寿）