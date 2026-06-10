☆楽天―巨人（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝古謝、巨人＝戸郷

巨人は９日の楽天戦に勝利し、今季の交流戦８勝目。１０日に勝つか引き分ければ、２３年以来３年ぶりに勝ち越しが決まる。

巨人の先発は戸郷。交流戦通算で現在１２勝５敗。勝って１３勝となれば２２勝の内海哲也に次ぎ、菅野智之と並んで球団２位の勝利数となる。

戸郷の楽天との対戦は３登板３勝０敗。パとの対戦では最多タイの勝利数だ。交流戦で楽天相手に初登板から４連勝となると０６〜１２年に７連勝の内海哲也（巨人）、１０〜１４年に５連勝の雄太（中日）、００７〜１０年に４連勝の上園啓史（阪神）、１１〜１４年に４連勝の前田健太（広島）に次ぎ、６人目となる。現在、チームは２分けを挟んで５連勝中。戸郷がこのままいい流れを続けるか。

（その他のカード）

☆日本ハム―ＤｅＮＡ（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、ＤｅＮＡ＝石田裕

☆西武―広島（１８：００・ベルーナドーム）西武＝渡辺、広島＝森

☆ロッテ―中日（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝毛利、中日＝桜井

☆オリックス―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝曽谷、ヤクルト＝高橋

☆ソフトバンク―阪神（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝松本晴、阪神＝大竹

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順