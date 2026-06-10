俳優で歌手の内博貴（３９）の２週連続インタビュー後編。２０年間のソロ活動を経てたどり着いた「俳優と音楽」の２つの軸をベースにした現在地や、「ここからが楽しみでしかない」という未来への期待感を語った。

取材中、個人の核に触れることに質問が及ぶと、より並べる言葉が鮮明になり、取り繕うことのない素顔がのぞいた。

「僕は極めて分かりやすい人間だと思います。キャラを作ることもなく、人によって態度を変えることもないし、いつでもこのまんま。昔は取っつきにくいと言われたこともあったけど、根は明るくてポジティブ。さすがにアンミカさんには負けますけど、近いものは持っていると思います」

２００６年からソロ活動に転じ、今年で２０年の節目を迎えた。孤独な闘いや葛藤も経験し「何度も事務所を辞めようと考えた」というが、その度に自問自答を重ねてきた。

「僕は結構、根性据わっているんで。簡単に諦めようと思えば、諦められている。だけど、そっちを選択してしまう自分はダサいなって思いもあったし、逃げたみたいになるのが嫌だったんですよね。今後の人生も、壁に当たった時に『俺は逃げる人になってしまうのか？ そういう男にはなりたくない』と思ってこの事務所で踏ん張ってきました」

他人と自身を比べ、「負けず嫌い的な感情になることはない」と言い切る。ただ、自分自身に負けることが許せない性分だ。

「自分が自分を諦めるのが嫌。人間いろんな人がいて、やりたいことや理想とする場所へたどり着くのは早い人もいれば、遅い人もいる。僕は遅い方かもしれませんけど、今まで経験してきたことが無駄にはなっていないと思えているので、このタイミングで良かったのかなと思います」

今春から念願だった音楽活動も再始動した。俳優業でもドラマ出演が立て続くなど、愚直に信念を持ってまき続けた種が、着実に芽吹き始めている。

「せっかくドラマもお声がけいただいているので、俳優と音楽をうまく両立して、２軸でやっていけたらと思っています。歌に関しては昔から『やれる』っていう自信はあるんです。まだ僕のことや曲を知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとずつ広げていきたい。ライブも何年もやっていないので実現できたらうれしいことですよね」

今年９月に４０歳を迎える。「『もう３０代じゃなくなるんや！』とは思うけど、正直あまり実感はない。きっと自分自身は何も変わらないでしょうね。年齢なんてあってないようなもの」と軽やかに笑った。

大人としての理想像に「イケてるおじさん」を掲げる。「ブラピ（ブラッド・ピット）みたいな、イケオジになれたら。壮大な理想ですけど（笑）。４０代は、きっと舞台やドラマでも任せていただく役柄も変わっていくでしょうし、いろんな役を演じてみたい。ここからが楽しみでしかない」

自分自身への期待と好奇心を胸に、不惑へ向かう。（ペン・奥津 友希乃）

◆内 博貴（うち・ひろき）１９８６年９月１０日、大阪府生まれ。３９歳。９９年に事務所入所。「関ジャニ∞」（現ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）、「ＮＥＷＳ」での活動を経て、２００６年から俳優業を中心にソロ活動を開始。２６年春から音楽活動を再始動。７月８日に新アルバム「０」をリリースする。