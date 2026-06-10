6月12日に開幕する「FIFA ワールドカップ 2026」。全104試合を配信する動画配信サービス「DAZN」では、サービスをテレビで視聴する方法を紹介。またシャープも公式サポートサイトで視聴方法を紹介している。

DAZNではFIFA ワールドカップ 2026の日本代表戦全試合と決勝、準決勝、3位決定戦を無料配信。グループステージではイングランドの全試合を含む39視界を独占配信する。

同サービスをテレビで視聴する方法は、「テレビ内蔵アプリで視聴する」、「外部デバイスをつないで視聴する」、「ミラーリングで映す」の3つ。Android TV/Google TV対応のテレビでは、専用アプリをインストールすることでDAZNを視聴できる。DAZNの推奨環境ではないものの、アプリインストールが可能なプロジェクターからも視聴できる。

シャープ・AQUOSの場合、DAZNアプリはプリインストールされていないため、別途Google Playストアからアプリをダウンロードする必要があり、サポートページではその手順が紹介されている。

「外部デバイスをつないで視聴する」場合は、Fire TV StickやGoogle Chromecast、Apple TV、PlayStation 5、Xboxを用意すれば視聴可能。こちらも端末を用意したあと、DAZNアプリをダウンロードする必要がある。

「ミラーリングで視聴する」場合は、PCやiPhone/iPadをテレビとHDMIケーブルで接続する、またはAirPlayなどミラーリング機能を使って視聴することができる。

なお、DAZNでは8月30日までの期間限定で、サッカーコンテンツに特化した年間プラン「DAZN SOCCER」(年間契約・月々払いのみ)を展開している。

FIFAワールドカップ2026の全試合や明治安田生命Jリーグ(J1/J2/J3)、欧州サッカーなどを視聴できるプランで、月額料金は2,600円。7月20日23時59分までに申し込むと最初の3カ月間を月額980円で利用できるキャンペーンが行なわれており、同キャンペーンを活用すると初年度の年間総額は31,200円から26,340円になる。

なおFIFA ワールドカップ 2026の日本代表戦はNHKや日本テレビ、フジテレビなども放送。日本代表の初戦となる15日のオランダ戦は、DAZNとNHK総合で放送される。キックオフは5時。