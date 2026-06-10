６月９日にＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈの新作ゲームなどの情報を発表する「ニンテンドーダイレクト」が配信された。そのなかで競走馬育成シミュレーションゲーム「ダービースタリオン２」の情報が公開され、競馬ファンが歓喜に沸いている。

プロモーション映像では最初にアスクビクターモアの名前が呼ばれ、イクイノックスが外から豪快に伸びて突き抜ける場面。交配の種牡馬選択の画面ではディープインパクト、キタサンブラック、キズナ、コントレイル、エピファネイア、キングカメハメハ、ドゥラメンテ、ハーツクライなどが登場している。

最新の競走データに対応しており、今週の宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で春の古馬Ｇ１・３冠を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が登場。ゲーム映像の天皇賞・春の出馬表では、クロワデュノールに５つの◎がつき、ゴール前の接戦のシーンもあった。

今回の作品からは、繁殖牝馬も実名となり、アーモンドアイ、ヤンキーローズ（リバティアイランドの母）、フォエヴァーダーリング（フォーエバーヤングの母）なども登場している、

また、シリーズ初の地方競馬も登場し、３歳ダート３冠の東京ダービーの映像を紹介している。米国３冠レースのケンタッキーダービーの映像も流れ、フォーエバーヤングが走る姿も紹介されていた。

全国のプレイヤーと戦うブリーダーズカップに加え、レコードタイムを競う「タイムアタックモード」を搭載。対応機種はＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２で、発売日は９月２４日。希望小売価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに９９８０円（税込）となっている。

同シリーズは１９９１年にファミリーコンピュータで１作目の「ベスト競馬・ダービースタリオン」が発売され、長く競馬ファンに愛されてきた。

待望のダビスタ新作発表に、ＳＮＳでは「よくぞダビスタの新作つくってくれた」「睡眠不足になったことがある」「わたし。にとって 競馬ゲームの原点は ダビスタなんだよなぁ」「武豊と横典は何作何年出てるのよ」「映像、よく見たらガンランナーいたね…」「しれっとディープインパクトが居たのマジで衝撃的すぎる」「普通に面白そうなのが困る」「フォーエバーヤング入ってるなんて興奮するわ」「エバヤンとイクイノックス出てくるの熱すぎるよ」「ダビスタ２の初っ端からアスクビクターモア出てきて泣いてる」と沸いている。