◆米大リーグ パイレーツ３―１２ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３６）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦で通算２５００安打を達成した。

「３番・一塁」で先発出場し、４打数２安打１打点。７回に打者一巡で回ってきた２度目の打席、２死一、三塁で中前適時打を放ち、節目の数字に到達。チームはこの回に２１年６月２日（同３日）のカージナルス戦以来となる１イニング１０得点の猛攻を見せた。

試合後はクラブハウスでチームメートらと祝福の乾杯。その後、報道陣の取材に応じ「さっき終えたばかりだよ。ちょっとしたスピーチをしないといけなくてね。そうしたら（ロバーツ監督が）最後に『あと５００本打て！』って（笑）。だから『よし、明日から次の５００本に向かってスタートするか』って感じかな」と目標とする３０００安打を見据えた。

ロバーツ監督は「（爆笑しながら）確かに言った！ かなり高いハードルだけど、彼を相手に『達成できない』なんて賭けは絶対しないよ。我々は毎日過酷なシーズンを戦い抜いている。だからこそ、こういう特別な瞬間は盛大にお祝いしないと。彼にとって大きな節目だし、フレディが今まで築いてきた『息の長い活躍』と『一貫性』の証明でもある。彼のためにみんなでその瞬間を分かち合う時間が持てて本当に良かったよ」とほほ笑んだ。