ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）の最終回が９日に放送され、一瞬出てきた人気芸人の姿をネットは見逃さなかった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

鮨（すし）アカデミーの卒業式のシーン。待山みなと（永作博美）ら生徒は校長の横田宗満（関根勤）から卒業証書を授与された。森蒼斗（山時聡真）が部屋を出ようとしたところ、ある男性生徒から声をかけられた。その男性は「一緒の店舗、心強いです。お互い頑張りましょう」と森に声をかけた―。

出演わずか６秒。ネットは「え？もしかして今リリーさんいた？」「しれっと見取り図リリー」「一瞬リリーいたよね」「さっき見取り図のリリーちょっとだけ出てた？？」と「見取り図」リリーの“熱演”にすかさず反応。「わ！やっぱりリリーさんだった笑笑」「黒髪リリーさん出てきた」「あ、卒業式のリリー見逃した」「ちゃんと台詞あったしガッツリ映ってたw 」「リリー黒髪になってて一瞬誰かわからんかった」「ピント合ってなかったけど、でかでかと映ったし」「ギリギリわかるリリー」と笑った。