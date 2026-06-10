51歳のダイエット挑戦で「-9.3kg」、全身“比較”ショット添えCOWCOW・善しが発表 驚きの声「若く見えます！」
お笑いコンビ・COWCOWの善し（51）が10日までに自身のインスタグラムを更新。1ヶ月ダイエットした成果を公開した。
【写真】COWCOW・善し、ダイエットで「-9.3kg」“比較”ショット
投稿で、自身の全身写真を公開。ビフォーアフターがわかるような比較ショットで、「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で1ヶ月で体重92.8kg→83.5kg」「-9.3kg」と説明した。
この成果に「改めて見ると信じられません」と自身も驚いた様子。「食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです。今までほんとに何も考えずに好きな物好きだと思っていた物をただ体に入れていました」などとつづり、「目標の75kgまで頑張ります」と目標体重も明かした。
この投稿に、「よしさん痩せてる」「自然と姿勢が良くなるんですね」「すごい！すごい！すごい！姿勢も良くなっておられますね！！」「お腹なくなってますやあ〜ん」「え、すごいです！とっても若く見えます！」など、驚きのコメントが続々と寄せられた。
【写真】COWCOW・善し、ダイエットで「-9.3kg」“比較”ショット
投稿で、自身の全身写真を公開。ビフォーアフターがわかるような比較ショットで、「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で1ヶ月で体重92.8kg→83.5kg」「-9.3kg」と説明した。
この成果に「改めて見ると信じられません」と自身も驚いた様子。「食事の改善のみ。運動無しです。健康な物を食しただけです。今までほんとに何も考えずに好きな物好きだと思っていた物をただ体に入れていました」などとつづり、「目標の75kgまで頑張ります」と目標体重も明かした。
この投稿に、「よしさん痩せてる」「自然と姿勢が良くなるんですね」「すごい！すごい！すごい！姿勢も良くなっておられますね！！」「お腹なくなってますやあ〜ん」「え、すごいです！とっても若く見えます！」など、驚きのコメントが続々と寄せられた。