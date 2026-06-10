【NASCAR】第15戦 FireKeepers Casino 400（日本時間6月8日／ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ）

【映像】亡き盟友へ、感動呼んだ粋な光景（実際の様子）

全米で絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCARカップシリーズがミシガン・インターナショナル・スピードウェイで開催。最後尾からのスタートという圧倒的不利を跳ね返し、劇的な逆転劇で今季3勝目、通算63勝目を挙げたデニー・ハムリン（11号車）が見せたレース後の粋な演出が、ファンの間で「泣ける」と大きな感動を呼んでいる。

レース終盤、11回ものイエローコーションが出される大荒れの展開のなか、ハムリンは見事なリスタートからインコースを鮮やかに突いてトップを奪取。そのままトップでチェッカーを受け、前戦に続く連勝を飾った。この勝利により、ハムリンはNASCAR歴代9位タイとなる通算63勝目を記録。これは、かつてジョー・ギブス・レーシング（JGR）で15年もの長きにわたりチームメイトとして切磋琢磨し、今年5月に41歳という若さで急逝した盟友、カイル・ブッシュの記録に並ぶ偉大な金字塔となった。

激戦を終えた直後のコース上だった。同じトヨタ勢のバッバ・ウォレス（23号車）が、ハムリンのもとへ一本の黒いフラッグを届ける。そこには、カイル・ブッシュがかつてJGR時代に背負っていた代名詞とも言えるカーナンバー「18」が描かれていた。ハムリンは無線で「ウィー・ラブ・ユー、KB（カイルの愛称）」とメッセージを送り、そのフラッグを窓から掲げながら、白煙を盛大に上げる感動的なドーナツターンを披露した。

普段はサーキットの“ヒール（悪役）”を演じてブーイングを浴びることも多いハムリンだが、この日ばかりはスタンドを埋め尽くしたファンから大歓声を受け、正真正銘のヒーローとして迎えられた。

レース後のインタビューでハムリンは、「チームが素晴らしい車に仕上げてくれた」と感謝を口にし、さらに今週亡くなった11号車の元ドライバーであるレジェンド、ネッド・ジャレット氏や盟友カイルへの思いを馳せながら、「（ここ数週間は）多くの人を失い大変だったが、こうしてレースができることが信じられない気持ちだ」と感慨深げに語った。

JGR時代のフォントで描かれた「18」の旗を掲げて走るハムリンの姿に、中継を見守っていた視聴者からは「カイルの旗だ」「JGRフォント」「18と8」「JGRの＃１８だ」「泣ける」といったコメントが相次いで寄せられ、亡きチームメイトへの深いリスペクトが詰まった光景に多くのファンが胸を熱くさせていた。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）