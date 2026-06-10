100均で見つけて「コレだ…！」って叫んだ！蛇口の悩みを解消できる！お値段以上な便利グッズ

シンクを洗い流したいのに、水が届かない場所があって不便に感じることはありませんか？手やコップで水をすくって流したり、何度も向きを変えながら洗ったりするのは意外と手間がかかりますよね。ダイソーのアイテムを使えば、水の向きを自由に変えられるようになるので、キッチンの小さな不便を手軽に解消できますよ！

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商品情報

商品名：浄水蛇口用首ふりキット

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4903692310029

水の向きを自由に調整！シンク洗いがぐっとラクになる！ダイソーの『浄水蛇口用首ふりキット』

キッチンのシンクを洗うとき、水が届かない場所を流すために手やコップで水を流すことがありますよね。ちょっとしたことですが、毎回だと少々手間に感じることも。

そんなプチストレスを減らせるアイテムを、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけました！

『浄水蛇口用首ふりキット』は、ボールジョイントによって先端部分を動かせる作りで、水の出る方向を自由に調整できます。

これまで手で水をすくって流していた場所にも直接水をかけられるので、洗い流し作業がかなりスムーズになります。

取り付けは簡単！対応する蛇口は事前チェック！

このアイテムは単体では使えず、別売りの浄水蛇口に取り付けて使用します。

パッケージ裏面には、ダイソーで販売されている「浄水蛇口」「浄水蛇口おいしい水」「ストレート＆シャワー浄水蛇口」「ストレート＆シャワー浄水蛇口うす型」の4商品が対応品として掲載されていました。

泡沫蛇口の場合は、先端のゴム部分を取り外し、蛇口先端のキャップを外してからネジで固定します。対応サイズはネジ径22mmです。

丸蛇口の場合は外径16mmに対応。先端へ差し込むだけなので手軽です。入りにくい場合は先端を水で濡らすと取り付けやすくなります。

なお、先端に膨らみのない水栓には使用できません。購入前に形状を確認しておくと安心です。

蛇口に差し込むだけで手軽に首ふり化できる！

筆者は本来の対応商品ではなく、以前ダイソーで購入した「微細噴射シンク蛇口（2種水流）」に取り付けてみました。こちらは口径2.2cmの外ネジタイプで、サイズ的には問題なく装着できました。

ボールジョイントがある分、少しぐらつく感じがしますが、普通に使用する分には問題なし。外れる心配もなさそうです。

専用品ではないため、たまに接続部分の隙間から水が少し漏れることはありましたが、静かににじむ程度だったので個人的には許容範囲です。

シャワー機能も問題なく使えて大満足の結果に。首ふり機能のおかげで水の向きを細かく調整できるため、シンクの隅まで水を流しやすくなりました。

本来の蛇口より長さが出るため、洗い物によっては少し邪魔に感じる場面もあるかもしれません。それでも、シンク掃除のたびに水を運ぶ回数が減り、かなり快適になりました。

蛇口側のシンク側面までは届きませんでしたが、それでも洗い流しやすさは圧倒的にラク！取り付け作業もとても簡単で、蛇口のリングを外して差し込むだけなので、賃貸でも導入しやすそうです。

今回は、ダイソーの『浄水蛇口用首ふりキット』をご紹介しました。110円（税込）で首ふり機能を後付けできるのはかなりありがたいです。

浄水器なので長時間お湯を流さないよう注意は必要ですが、手軽に首ふり機能を追加できるのは嬉しいポイントです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。