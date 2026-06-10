マンチェスター・シティ所属のMFフィル・フォーデンは現在、婚約者のレベッカ・クックさんと3人の子どもたちとともにスペイン・マルベーリャで休暇を過ごしている。しかし、その留守中に行われた弟ローガンさんの18歳の誕生日パーティーが思わぬ騒動を引き起こしたようだ。



『The Sun』によると、パーティーは現地時間14日にイングランド北西部チェシャー州プレスベリーにあるフォーデン家の豪邸で開催された。この邸宅はフォーデンが家族のために購入したもので、推定価格は285万ポンド（約5億7000万円）と伝えられている。





主催したのはフォーデンの母クレア・ローランズさん。会場には多くの招待客が集まり、音楽や花火などで盛大に祝われたという。しかし、その賑わいは近隣住民にとっては迷惑だったようだ。住民からは「朝から晩まで大音量の音楽が鳴り響いていた」「窓が震えるほどだった」「赤ちゃんが泣き続けていた」といった苦情が相次いだ。深夜0時を過ぎてから打ち上げられた花火も不満の対象となり、一部住民は警察へ通報したという。ある住民は「まるで音楽フェスティバルの会場のようだった。この地域は高齢者や小さな子どもが多い静かな住宅街なのに眠れなかった」と語っている。また別の住民も「ようやく眠りについたと思ったら花火で起こされた。本当にひどかった」と不快感をあらわにした。チェシャー・イースト市議会は今回の件について、「騒音被害を受けた住民は正式に報告してほしい。必要に応じて調査や適切な対応を行う」とコメントしている。フォーデン一家はこれまでも派手なパーティーで話題になることがあったが、今回の誕生日会は近隣住民とのトラブルに発展。フォーデン不在の中で起きた騒動だけに、今後どのような対応が取られるのかにも注目が集まりそうだ。