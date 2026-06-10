珍しいタイプ出た！「今日は料理したくない」って日に！家事が楽になる100均の時短調理グッズ

ダイソーでよく見かける、電子レンジでラーメンを作れる調理グッズ。なんとラーメンだけでなく焼きそばも作れるアイテムが登場していました！具材を入れてチンするだけで簡単。付属のザルが優秀で、麺がふっくら仕上がります◎疲れて「料理したくない」という日や、在宅勤務の昼食に手軽に作れておすすめです。

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商品情報

商品名：電子レンジでお手軽焼きそば＆ラーメン

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480787817

簡単に作れて家事も楽！ダイソーの『電子レンジでお手軽焼きそば＆ラーメン』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『電子レンジでお手軽焼きそば＆ラーメン』という商品。電子レンジで簡単に焼きそばやラーメンを作れる時短調理グッズです。

ダイソーではこういった調理グッズの中でラーメンのみが作れる商品は販売されているのですが、焼きそばも作れるというのが珍しかったので購入してみました！

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

容器とフタ、さらにザルが付いています。

自分で食べる分にはこのまま器として食卓に出せるので、洗い物が減って家事も楽になります。

ちなみにフタにも作り方が書いてあるので、パッケージを紛失しても安心です。

せっかくなので、今回は焼きそばを調理してみました。

容器に野菜、肉の順に食材を入れ、ザルには麺を入れます。

焼きそばの作り方のポイントは？

容器に麺を入れたザルを乗せ、フタをし、電子レンジで目安時間に合わせて加熱します。

麺の種類により異なる場合がありますが、目安は500Wで4分30秒、600Wで4分となっています。

加熱し終えたら、ミトンなどを使用して電子レンジから取り出し、フタを開け、ザルの麺を下の容器に移します。

ソースを入れ、麺と具材をよく混ぜ合わせたら完成です。

下の容器に野菜の水分が結構出るので、濃いめの味付けがお好みの方は軽く水分を切ってから麺とソースを絡めても良いかもしれません。

ザルに乗せて麺を加熱することによって、野菜の水分で麺がふっくら仕上がりました。焼きそばのパリッと感や、ソースの焦げた香りが好きな方には物足りないかもしれませんが、ふっくらした焼きそばを味わえます。

なにより、一気に調理できるので時短になるうえ、ほったらかしで調理できるのが楽でした！加熱している間に他のことができるのがいいなと思います。

ラーメンを作る際は、即席めんの指示通りの容量の水またはお湯を入れ、麺を入れます。野菜を入れる場合は細かく切って、麺の上に均一に乗せてください。

容器にフタをし、電子レンジで目安時間に合わせて加熱します。麺の種類により異なる場合がありますが、500W使用時で麺のみ・水の場合は7分、お湯の場合は3分、野菜入り（約100g）だとそれぞれにプラス1分が目安となっています。

ラーメンと焼きそばだけでなく、温野菜を作り、ついでにシュウマイを温めるなどアイデア次第でいろいろ使えそうです！

今回は、ダイソーの『電子レンジでお手軽焼きそば＆ラーメン』をご紹介しました。

疲れて帰宅した日の夕食や、在宅勤務時の昼食などに、サッと手軽に作れておすすめです！1つあると便利なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。