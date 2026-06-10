ダイソーなら振りかけるだけ！「毎日お世話は大変」手間暇かかるメニューが爆速で作れる魔法の粉

ダイソーで見つけた『つけないぬか漬！？』は、食材に振りかけるだけでぬか漬け風の味わいになる手軽さが魅力の商品。キュウリやトマト、ゆで卵に使ってみると、魚醤由来のうま味や酸味が加わり、いつもとはひと味違ったおいしさに。漬け込む手間が不要で、ぬか漬けの雰囲気を気軽に楽しめます。早速見ていきましょう！

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商品情報

商品名：つけないぬか漬！？

価格：￥108（税込）

内容量：20g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4904502100397

手間暇かかるぬか漬けが爆速で作れる食品をレビュー

ダイソーの食品売り場で見つけた『つけないぬか漬！？』は、食材に振りかけるだけでぬか漬け風の味わいが楽しめるという便利アイテム。

ぬか床のお世話をしながらぬか漬けを作るのは、なかなか手間がかかるもの。そんな中、今回は実際に試してみた感想を紹介します。

まず嬉しいのが、チャック付きのパッケージ。使いたい分だけ取り出して、残りはそのまま保存できるので管理がとても楽です。

粉そのものを少し舐めてみると、意外にも"ぬか漬け！"という強い風味は感じません。

しかし、魚醤由来と思われる濃厚なうま味と酸味、そしてしっかりした塩味が印象的。時折ピリッとした唐辛子の刺激も感じられます。

ダイソーの『つけないぬか漬！？』の使用例とそのお味は？

使い方は、まず野菜約50g（キュウリ1／2本等）を2mm幅くらいに刻み、粉を小さじ1（約3g）振りかけます。あとはよく混ぜるだけで完成です。

最初はかなり粉っぽい見た目ですが、数分置くだけで食材の水分を吸い、しっとりとした質感に変化。そのタイミングで、ぬか漬け特有の香りもふわっと立ち上がってきました。

仕上がりは漬物というより、少し和風マリネに近い印象。また、トマトは皮付きのままだと味はあまり染み込みません。

しっかり漬物風の味わいを楽しみたいなら、皮をむくか半分にカットしてから使うとよさそうです。

また、時間を置くと浸透圧の影響なのか水分が出てきます。そのため、作り置きよりもご飯の直前に作って、すぐに食べるのがおすすめです。

さらに、アレンジレシピのぬか漬け卵も作ってみました。半熟卵1個の殻をむき、粉を小さじ1／2を卵全体に振りかけて、粗目にほぐしたら出来上がりです。

魚醤のうま味と塩気をまろやかな卵が優しく包み込み、酸味のおかげで後味もさっぱり。ドレッシング感覚で楽しめます。

塩や醤油で食べるのに飽きたときの変わり種としては十分アリ。

今回はダイソーの『つけないぬか漬！？』をご紹介しました。

食べたい時にすぐぬか漬けができる、まさに魔法の粉！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。