100均ですごい商品発見「ダメな人は徹底的に受け付けなさそう…」お守り的キーホルダー

この時季、気になり始める虫対策。スプレーやシートなど定番アイテムはいろいろありますが、持ち歩くだけで使えるグッズも気になりますよね。セリアには、バッグに付けて使えるキーホルダー型の虫対策グッズがあります。アウトドアやレジャーのときに身につけておけば、ちょっとしたお守り感覚で安心感をプラスできます。

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商品情報

商品名：キーホルダー PVC オニヤンマ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4936181536372

虫対策グッズの代わりになる？話題のオニヤンマ風キーホルダーを発見！セリアの『キーホルダー PVC オニヤンマ』

虫対策グッズを探していると、「おにやんま君」という有名なアイテムを見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

大型のトンボを模したデザインで、虫よけ対策としてアウトドア好きの間で知られている商品です。そんなアイテムを思わせるキーホルダーを、セリアでも見つけました。

『キーホルダー PVC オニヤンマ』は、ラバー素材で作られたキーホルダーで、本物そっくりというほど精密ではありませんが、特徴はしっかり再現されています。

羽や胴体の配色もよくできていて、一目見てオニヤンマだと分かるデザイン。リアル寄りの見た目なので、虫が苦手な方は要注意です…！

実際に虫嫌いの友人へ見せたところ、「うわっ…」と驚いていました。受け入れられるかどうかはかなり好みが分かれそうです。

キーホルダーとして見ても存在感バツグン。リアルさはありつつも、ラバー素材ならではのポップさもあるため、バッグチャームとして使っても面白そうです。

特に虫が好きなお子さんが喜びそうなデザイン。大人でも山歩きやキャンプなど、虫が多い場所へ行くときに他の虫対策グッズへプラスする形なら取り入れやすそうです。

3日間付けて検証！ハエや蚊への効果は体感できた？

3日間ほどバッグに付けて過ごしてみましたが、ハエや蚊は普通に近くまで寄ってきました。今回の使用環境では、目に見えて虫が減ったという実感は得られませんでした。

こうしたオニヤンマ系のグッズは、一般的にハチやアブ、カメムシなどへの効果があるとされています。ただ、今回は街中での検証だったこともあり、そもそも虫の数が少なめ。

ハチと遭遇する機会もなかったため、そのあたりは確認できませんでした。

使ってみた印象としては、虫対策をこれひとつに任せるというより、他の対策グッズと組み合わせて使ったり、お守り感覚で身につけるのがちょうど良さそうだと思いました。

今回は、セリアの『キーホルダー PVC オニヤンマ』をご紹介しました。外出時のお守り代わりや遊び心のあるキーホルダーとして楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。